En dos peajes de Cartagena, taxis y carros particulares no pagan

A partir del próximo sábado 13 de febrero en Cartagena no se cobrarán peajes a los taxis y vehículos de categoría 1 y 2, en las talanqueras de Manga y Ceballos.



El carro que se encuentre dentro de estas especificaciones debe llegar a la garita y ahí se levantará la talanquera. Solo pagarán los carros de carga pesada, señala el Distrito.



"Por fin hemos llegado a un acuerdo tentativo para ir avanzando en el tema de peajes. Acordamos que a partir del día sábado en los dos peajes internos de la ciudad se les levantará la talanquera sin pagar un peso", afirmó el alcalde de los cartageneros, William Dau.



El mandatario explicó que los otros dos peajes: Corralito de Piedra, en Mamonal, y Heroica que está a la altura de la empresa Yara, se alistan para el mismo proceso.



Por primera vez, luego de 22 años de contrato entre el Distrito y la Concesión Vial, los cartageneros podrán transitar por estas zonas sin tener que pagar.



Cartagena sin peajes dice que se deben liquidar definitivamente

Sin embargo, el movimiento ciudadano 'Cartagena sin peajes' asegura que el alcalde Dau debe liquidar de inmediato el contrato.



"Lo ilegal no es negociable. Además el alcalde no ha emitido aún un acto administrativo. Exigimos que los peajes que administra la Concesión Vial Cartagena S.A. pasen al Distrito, pues como lo ha dicho la Contraloría General de la República la tasa interna de retorno (TIR) se cumplió en diciembre del año 2015 y la ciudad hoy es víctima de un millonario detrimento al patrimonio", señaló Erick Urueta, presidente de la veeduría de la rama judicial, Vejuca.



Según el abogado, con el acuerdo el alcalde habría incurrido en un presunto favorecimiento a terceros y prevaricato por acción y omisión.



"Eso fue lo que hizo el alcalde. Nosotros no vamos a descansar hasta que capturen y priven de la libertad a todos los responsables de este detrimento patrimonial, sean funcionarios públicos o personas naturales o jurídicas. Bajo la ilegalidad no había nada que negociar", añade Urueta.



El mandatario hará oficial la medida el próximo sábado.



"Con esta decisión el alcalde lo que hizo fue condenar a los transportadores de carga pesada. Los muleros ya están en asamblea permanente. Lo que ha hecho Dau es legitimar un caso que ya tiene todo el respaldo de la ley. El alcalde lo que tenía que hacer era suspender y liquidar ese contrato", suma Urueta, quien asegura que en esa negociación debió estar el movimiento ciudadano 'Cartagena sin peajes' y en general la sociedad civil.

