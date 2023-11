Atención: en Coveñas (Sucre) restringen navegación por fuerte oleaje

La Capitanía de Puerto de Coveñas y demás autoridades marítimas de la zona del Golfo de Morrosquillo en Sucre, restringieron la navegación de embarcaciones de bajo calado, ante el fuerte oleaje y tiempo adverso en general que se registra en la región.



La situación ocasionada por el fenómeno llamado ‘Mar de Fondo’ dejó el pasado fin de semana a tres menores de edad que perecieron por inmersión, arrastrados por las corrientes.



Los menores rescatados son: Fabio Vélez Becerra, de 9 años de edad, natural de Caucasia (Antioquia), quien había llegado con su familia en un día de paseo y era un sobresaliente estudiante.

El fenómeno natural afecta a los sectores de Puerto Viejo, Segunda Ensenada y Boca de la Ciénaga

José Eduardo Tejada Espejo, de 17 años de edad, nacido en Chinú (Córdoba) y Maicol Ayala Agresoth, de 16 años de edad, natural de Cereté también en Córdoba.



La recuperación de los cuerpos se hizo durante dos días por las olas que no permitían la utilización de embarcaciones, la lluvia y los fuertes vientos sobre la zona.



La operación fue adelantada por personal de la Capitanía de Puerto de Coveñas, La Armada Nacional, el Cuerpo de Bomberos, La Defensa Civil y pescadores de Coveñas y Tolú en Sucre.



También participaron en la búsqueda, la Policía Nacional, la Estación de Guardacostas, la Infantería de Marina y el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Coveñas.



El fenómeno natural se presenta especialmente en los sectores de Puerto Viejo, Segunda Ensenada y Boca de la Ciénaga, lugares donde se desaparecieron los niños y posteriormente fueron encontrados muertos.

Hasta que no pase la alerta por el mal tiempo se

mantiene la restricción del zarpe de naves menores

Rescate de cuerpos en aguas de Coveñas. Foto: Archivo particular

La Capitanía de puerto anunció que hasta que no pase la alerta por el mal tiempo se mantiene la restricción del zarpe de naves menores con destino a las islas del archipiélago de San Bernardo.



De igual manera quedaron canceladas las actividades náuticas con motos acuáticas, jetsky, lanchas con ‘gusanos’, tablas y windsurf en toda la jurisdicción del Golfo de Morrosquillo.



“A los turistas se les ha recomendado que no ingresen al mar, en especial que lleguen hasta aguas profundas permaneciendo el mar tiempo posible en la playa. Estar pendiente de los menores de edad y no dejarlos ingresar al mar”, indicaron miembros del Cuerpo de Bomberos.

Nueve personas fueron rescatadas y trasladadas

a centros de atención médica el pasado fin de semana

Un menor murió por inmersión en Coveñas, ante el fuerte oleaje que se presenta en el Golfo de Morrosquillo. Foto: Tomada de redes sociales

Señalaron que las medidas se mantienen hasta nueva orden, esperando que pase el mal tiempo sobre el Golfo de Morrosquillo.



Desde el Puesto de Mando Unificado -PMU- que se instaló con ocasión de la emergencia se informó que nueve personas que fueron rescatadas y trasladadas a centros de atención médica el pasado fin de semana, ya se recuperaron y regresaron con sus familiares.



Se mantiene el monitoreo constante por parte de la Estación de Control de Tráfico Marítimo y Autoridades Marítimas.



Los hoteleros de Coveñas y Tolú esperan que el fenómeno pase rápidamente para que el turismo pueda llegar a sus playas sin ninguna dificultad.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo