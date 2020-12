Pescadores descubren dos manatíes sin vida en ciénaga de Ayapel

En las aguas de la ciénaga de Ayapel, en el sur del departamento de Córdoba, pescadores encontraron sin vida a dos manatíes que flotaban en estado de descomposición.



El primer hallazgo fue el de la madre y se produjo la tarde de ayer miércoles, mientras los colonos realizaban sus faenas de pesca en el inmenso cuerpo de agua a la altura del sector conocido como Caño Barro.

Para arrastrarla hasta la orilla, y luego llevarla hasta terreno seco, fue necesaria la fuerza de al menos quince hombres, debido a que su peso oscilaba entre los 450 y 500 kilogramos y tenía una longitud superior a los tres metros.



Las versiones de los pobladores de la zona, la causa de la muerte es la intoxicación generada por la contaminación de las aguas a raíz de la práctica ilegal de la minería y la cría intensiva de búfalos.



El manatí pertenece al género de mamíferos sirénidos y es conocido también como vaca marina. Son animales apacibles, herbívoros. Foto: archivo particular

Los primeros resultados de la inspección de los expertos demostrarían que la manatí madre no pudo desarrollar un parto normal, lo que habría provocado su muerte.



"Del examen se evidencian condiciones de lactancia, presumiendo que pudo estar recientemente dando a luz, aunque se presumen las posibles causas de la muerte por un mal parto", señala un informe de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, que es la máxima autoridad ambiental en Córdoba.



Y agrega, "personal médico y veterinario de la corporación ambiental realizan la respectiva necropsia para determinar con precisión la causa del deceso”.

Los restos del manatí bebé fueron encontrados en otro extremo de la ciénaga, aunque la CVS no ha entregado el reporte post-mortem del animal.



"Actualmente la CAR - CVS, en conjunto con la Fundación Omacha, ejecutan en el Complejo de Humedales de Ayapel, la formulación del Plan de Manejo para el manatí, motivo por el cual, toda actividad que involucre la especie y la comunidad, genera no solo información, sino mayores conocimientos en relación a la conservación de este mamífero", explicó la autoridad ambiental.



Insiste en el cuidado y la conservación de la especie, recordando que estos son animales catalogados en peligro de extinción y que su presencia en las ciénagas contribuye grandemente en la calidad de los ecosistemas donde habita.



El manatí pertenece al género de mamíferos sirénidos y es conocido también como vaca marina. Son animales apacibles, herbívoros que pasan la mayor parte de su tiempo buscando e ingiriendo las plantas ribereñas tanto en el lecho marino como en aguas dulces.



En febrero de 2018 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declaró a la Ciénaga de Ayapel como nuevo humedal de importancia internacional protegido bajo la Convención Ramsar, la cual es un tratado que busca la conservación y uso racional de los humedales del mundo.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería