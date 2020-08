En Córdoba, falsos funcionarios estafan a contratista en $530 millones

Todo parecía legal. Yojana Almanza Brun, la gerente de Comercializadora y Distribuidora LD, empresa dedicada a la venta de computadores creyó haber conseguido un logro financiero, al ser beneficiada con la entrega de un contrato por $530 millones de pesos, para la compra de 240 equipos de mesa y portátiles otorgado por el Ministerio de Educación Nacional y que serían distribuidos en varias instituciones educativas del departamento del Atlántico a través del programa 'Aprende Digital'.Lo que descubrió al final del proceso es que todo era un robo perfectamente planeado por falsos funcionarios que, expertos en contratación estatal, lograron hacerse a los equipos y huir dejando en desfalco a la firma contratista.

Transcurría el mes de mayo del presente año y en medio de las dificultades comerciales por el cierre de establecimientos a raíz de la pandemia, la mujer recibió mensajes de WhastApp de una supuesta funcionaria del MEN, quien la invitó a presentar una propuesta para la adquisición de los equipos que debía entregar en una bodega de un colegio en Soledad, Atlántico, donde se estaban almacenando para luego ser distribuidos.

También lo invitamos a leer: Cortes exigen respeto y no descalificar decisiones por adoptar

El 29 de mayo la contratista recibió disponibilidad presupuestal de marzo de 2020 y posteriormente el contrato por valor de $649.500.000, firmado por Heibi Poveda Ferro Foto: Archivo

Quien le escribía se identificó como Claudia Milena Gómez Díaz, subdirectora de fortalecimiento institucional de ese ministerio. EL TIEMPO consultó en el portal funcionpublica.gov.co y pudo constatar que ese nombre sí corresponde a una funcionaria del MEN. Sin embargo, la ofertante no sería la misma persona.



"Luego de lo anterior, me envían correo electrónico desde la cuenta contrataciones@minedugov.co, en el cual se me daba a conocer de manera puntual los pliegos del proceso, además de manifestar que los debía revisar para determinar cuál se ajustaba más a nuestra empresa, toda vez que la contratación sería directa", explicó la afectada en una denuncia ante la Fiscalía.



Tras el lleno de requisitos y envío de documentación al falso correo electrónico, la supuesta empleada le señala que la adjudicación y forma del contrato se hará de manera virtual debido a las restricciones vigentes por cuenta de la propagación del covid -19.



El 29 de mayo la contratista recibió disponibilidad presupuestal con el número 2020000359 de marzo de 2020 y posteriormente el contrato identificado con el número 118 por valor de $649.500.000, firmado por Heibi Poveda Ferro, quien aparece al pie de la firma como Secretaria General del MEN. La suplantación de la rúbrica y la documentación fue tan perfecta que la gerente de Comercializadora y Distribuidora LD accedió a la ejecución con una vigencia de 15 días.

Una vez logré juntar todo el dinero, procedí a realizar la compra de 120 equipos de cómputo portátiles en el almacén Éxito de Soledad - Atlántico y otros 120 equipos de PC de mesa, a otro proveedor... FACEBOOK

TWITTER

Explica la afectada que tras no contar con la liquidez suficiente, solicitó préstamos con terceros para cumplir a cabalidad el objeto del contrato.



"Una vez logré juntar todo el dinero, procedí a realizar la compra de 120 equipos de cómputo portátiles en el almacén Éxito de Soledad - Atlántico y otros 120 equipos de PC de mesa, a otro proveedor en la ciudad de Barranquilla. El total de la inversión ascendió a la suma de $530 millones de pesos", narró Yojana Almanza Brun.



El 16 de junio pasado la mujer viajó desde Sahagún, Córdoba, donde tiene el domicilio su empresa, hasta la institución educativa Gimnasio Moderno Albert Einstein del barrio Vista Hermosa en el municipio de Soledad, Atlántico.



El entramado criminal tenía aristas en ese municipio. Días previos a la entrega de los computadores, el rector del plantel Rafael Enrique Pérez Hurtado, recibió una llamada a su teléfono celular. Al otro lado de la línea le habló un hombre que dijo llamarse Camilo Gutiérrez Silva, jefe de oficina, asesor de planeación y finanzas del Ministerio de Educación.



En la charla el falso funcionario del MEN le comunicó la decisión de tomar prestado uno de los salones del colegio para que sirviera de acopio de los equipos, no solo de la Comercializadora y Distribuidora LD sino también de una empresa de Medellín que resultó igualmente estafada.



Días después de la entrega, un supuesto delegado del Ministerio identificado como Luis Fernando Pérez Pineda, llegó hasta el plantel educativo y con una carta de autorización firmada supuestamente por Camilo Gutiérrez Silva, retiró toda la mercancía con el argumento de iniciar la entrega a los colegios seleccionados para tal fin.



El negocio criminal estaba finiquitado, pero la contratista ignoraba lo ocurrido. Sin embargo, el representante legal de la firma antioqueña que también entregó los equipos en el colegio de Soledad, Atlántico alertó a su colega de la estafa tras comprobar que el Ministerio de Educación Nacional no había hecho ningún requerimiento de proveedores para ejecutar el programa 'Aprende Digital'.

Al momento de percatarnos que habíamos sido víctimas de una estafa, acudimos a la Fiscalía en el municipio de Soledad, con el fin de poner en conocimiento a la autoridad sobre la comisión de un delito FACEBOOK

TWITTER

Lo invitamos a leer: Por problemas respiratorios murió la líder wayuu ‘Mamá Franca’

Asegura Yohana Almanza, que al comunicarse de manera directa con el Ministerio de Educación Nacional conversó con los funcionarios responsables de las contrataciones y aseguraron que nunca habían hecho tal solicitud, y que efectivamente se trataba de un robo a través de falsificación de documentos y firmas.



"Es importante manifestar, que al momento de percatarnos que habíamos sido víctimas de una estafa, acudimos a la Fiscalía en el municipio de Soledad, con el fin de poner en conocimiento a la autoridad sobre la comisión de un delito, tal como lo ordena la ley. Pero no podemos dejar de lado la triste realidad que vivimos las personas de provincia, al no tener en muchas ocasiones la atención debida para estos casos; lo más triste es que solo nos dejan con un número más para robustecer las estadísticas", explicó la denunciante.

MEN también denunció

Luego de conocer los pormenores de la estafa a la Comercializadora y Distribuidora LD, el Ministerio de Educación Nacional denunció ante la Fiscalía la utilización de su nombre para cometer los actos delictivos en contra de empresas en Córdoba y Antioquia.



Y señaló que la totalidad de los procesos de contratación que adelanta la entidad se realizan a través de Secop II, que es la plataforma transaccional dispuesta por el Gobierno Nacional para hacer las contrataciones en línea y que debe ser usada de manera obligatoria por todas las entidades estatales y proveedores para la adquisición de bienes y servicios, garantizando con ello la trazabilidad y transparencia de todos los procesos de contratación.



Advierten que en caso de sospecha en relación con algún proceso de contratación en el que el Ministerio de Educación Nacional sea el comprador, puede informarla al correo electrónico contratacion@mineducacion.gov.co de la Subdirección de Contratación, con el fin de poder hacer las validaciones correspondientes y verificar que la adquisición sí está siendo adelantada por el ministerio y que los funcionarios involucrados son personas vinculadas al mismo.

Además, lo invitamos a leer:

El mismo día del asalto en Santa Bárbara salió un comprador

El funcionario que cuidaba a pacientes covid y murió por el virus

Duque salió en defensa de Uribe y habló de libertad y garantías

Gudilfredo Avendaño

Especial para EL TIEMPO

Montería