Protegen indígenas y campesinos desplazados por disidencias y bacrim

Un componente especial de atención con albergues, medicina y alimentos anunció el gobierno para atender a las familias de indígenas y campesinos que desde el pasado martes 12 de noviembre huyen de las amenazas que lanzaron hombres armados que llegaron hasta sus viviendas en zona rural de San José de Uré, Córdoba, anunciando el exterminio y destrucción de sus casas si se resistían a salir.



Delegados del Comité de Justicia Transicional que vela por la protección y atención de las familias desplazadas en Córdoba, señalaron que hicieron contacto con autoridades locales, con el fin de coordinar y proveer de elementos para la manutención mientras las autoridades planean y garantizan el retorno a las comunidades.

Edgar Garcés, gobernador encargado de Córdoba, dijo que desde el momento mismo en que se conoció la noticia de la salida forzada de estas familias, atendió el llamado y acudió hasta el lugar donde se concentran en San José de Uré, y anunció la atención oportuna.



"De acuerdo con la minuta de alimentos de esta comunidad diferencial hemos tomado las acciones para atenderlos en el suministro de alimentos y ya se garantizó su permanencia en un lugar seguro con óptimas condiciones de salubridad", dijo Garcés.

La Asociación de Campesinos del sur de Córdoba desmintió las versiones expresadas por la gobernadora de Córdoba en el sentido que estaban siendo presionadas por armados para participar en el paro Foto: archivo particular

En cuanto a las garantías de seguridad dijo que desde el Ejército se adelantan las operaciones de verificación en la zona donde ocurrió el desplazamiento, con el fin de recuperar la normalidad en la zona.



"Ya las tropas están en la zona y esperamos pronto garantizar el normal retorno de estas familias a sus comunidades y brindarle protección continua", agregó el gobernador encargado de Córdoba.



Explicó que el censo real es de 60 personas desplazadas entre niños y adultos, y que en coordinación Alcaldía, Personería y Defensoría del Pueblo se mantienen la atención a los desarraigados.



En la zona de concentración de los desplazados se han conocido detalles de lo ocurrido la mañana del pasado martes, cuando la población indígena fue obligada a salir de sus predios.

No nos dio tiempo de recoger los animales y solo salimos con la ropa que teníamos y lo que pudimos empacar. Ellos nos sacaron con sus fusiles hasta Cruz del Santo, que es un caserío FACEBOOK

Los comentarios no tienen voces propias por el temor que representa hacer una denuncia pública. Sin embargo, miembros de esa comunidad aseguran que los hombres armados llegaron con la orden de asesinar a los líderes y voceros de la etnia. La presencia de niños en el lugar habría reversado la orden y los obligaron a marcharse.



"No nos dio tiempo de recoger los animales y solo salimos con la ropa que teníamos y lo que pudimos empacar. Ellos nos sacaron con sus fusiles hasta Cruz del Santo, que es un caserío que está bastante retirado de nuestro territorio", dijo uno de los indígenas.



Aunque dijeron pertenecer a las disidencias de las Farc, nunca les ordenaron que debían participar de la movilización promovida a nivel nacional para el 21 de noviembre.

Desde noviembre del año pasado el territorio del sur de Córdoba fue incluido dentro de las zonas estratégicas de intervención integral, como una solución militar para detener la escalada de violencia Foto: archivo particular

"Nosotros no sabemos nada de marchas ni esas cosas, ellos no hablaron de eso, solo dijeron que teníamos que irnos pa no tener que matarnos", concluyó el atemorizado Embera.



También la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba a través de un comunicado desmintió las versiones expresadas por la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz, en el sentido de que esas comunidades estaban siendo presionadas por grupos armados para participar en el paro del próximo 21 de noviembre.



Aunque no es el primer caso de desplazamiento, pues en lo que va corrido de este año se han presentado 10 desplazamientos masivos: 5, en San José de Uré; 4, en Puerto Libertador; 1, en Tierralta por lo que la organización campesina solicitó de las autoridades reacciones concretas, inmediatas y definitivas por la difícil situación de orden público.



Desde noviembre del año pasado el territorio del sur de Córdoba fue incluido dentro de las zonas estratégicas de intervención integral, como una solución militar para detener la escalada de violencia y desplazamientos que azotan esa región del departamento.





Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería