En Córdoba, Contraloría investiga acueducto por residuos de óxido

La Contraloría General de la República abrió juicio de responsabilidad fiscal tras recibir múltiples denuncias, con evidencias, sobre la mala prestación del nuevo acueducto regional costanero en el departamento de Córdoba.



El agua que llega a las casas contiene residuos de óxido y no es apta para el consumo debido a la mala calidad de la tubería de conducción del líquido.



La investigación está dirigida en contra de los contratistas y representantes de la empresa Aguas de Córdoba, responsables de la materialización de este proyecto que desde el año 2014 busca llevar agua potable a 27 mil habitantes de los municipios de Los Córdobas, Canalete y Puerro Escondido.

El vicecontralor General Ricardo Rodríguez Yee, quien estuvo de visita en Córdoba inspeccionando la obra, dijo que la misma tiene una imperfección constructiva en al menos 26 kilómetros por la mala calidad de la tubería de hierro instalada y que no tiene revestimiento interno y externo, ante lo cual el agua llega con turbidez, no apta para el consumo.



"Debemos determinar el daño, las condiciones y los presuntos responsables frente a esta obra que en este momento no está cumpliendo su finalidad", dijo el vicecontralor Rodríguez.



Aunque la obra fue proyectada y contratada desde el año 2014, hasta la fecha no ha sido posible ponerla en funcionamiento al cien por ciento y con las condiciones requeridas en el objeto del contrato, lo cual también obliga a la Contraloría a determinar responsabilidades.



"Estamos viendo un retraso superior a los cinco años y compromisos del contratista, interventoría y el acueducto que lo gestiona", agregó Rodríguez.

El proyecto, a cargo de la empresa estatal Aguas de Córdoba, fue contratado por la Gobernación de Córdoba y la interventoría estuvo a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo. Foto: archivo particular

Aunque la alerta por el mal estado del líquido la dieron desde un principio las mismas comunidades que se niegan a consumirlo, la ratificación de la gravedad del asunto la hicieron estudios de universidades y de organismos de control como Procuraduría y Contraloría.



Las muestras fueron tomadas en varios puntos de los 26 kilómetros de tubería. La inspección arrojó condiciones deplorables de la red que transporta el agua, en la que se nota trazos de óxido y turbiedad del líquido.



Aunque el agua sale bien de la planta de tratamiento en el camino se daña porque la tubería no está revestida internamente, por lo que arrastra hierro que llega finalmente a los hogares que reciben el líquido.

La alerta por el mal estado del líquido la dieron desde un principio las mismas comunidades que se niegan a consumirlo. Foto: archivo particular

Fue precisamente por estas irregularidades que el anterior alcalde de Canalete, Armando Lambertínez Bolaño, se negó a recibir la obra y en la actualidad no reciben agua en las casas.



También desde el Concejo de Puerto Escondido elevaron voz de protesta, porque el agua que estaba recibiendo la comunidad no era apta para el consumo humano.



Luego de todas estas denuncias, el Consorcio Soluciones Hidráulicas dijo que el contrato nunca contempló el revestimiento interno de la tubería, incluso explicó que tiene en su poder actas donde notificó al Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Córdoba, sobre la necesidad de instalar una tubería con recubrimiento interno.



El proyecto, a cargo de la empresa estatal Aguas de Córdoba, fue contratado por la Gobernación de Córdoba y la interventoría estuvo a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo.



La empresa contratante dijo que exigió desde la estructuración del proyecto, en el proceso de selección y ejecución de la obra una tubería que cumpliera la norma RAS-2000 que dicta los parámetros del sector de agua potable y saneamiento básico en Colombia y de allí su viabilización por el Ministerio.

"Siempre se consideró como especificación técnica obligante para el suministro de la tubería, en el caso de acero al carbón instalado el cumplimiento del estándar conocido como AWWA C-200 (American Water Work Association o en español Asociación Americana de Obras de Agua), la cual en sus diferentes secciones define el deber de aplicar un revestimiento no contaminante, ni de riesgo a la salud humana, para proteger el tubo al universalmente conocido fenómeno de corrosión", precisó.



En una explicación técnica, aseguró que la importancia de la AWWA, es su origen exclusivo para dictaminar especificaciones para obras de agua potable, que exige en el caso de la tubería, incluso desde la estructura de la línea de producción de recubrimiento de anticorrosión.



"El contratista nunca advirtió que la tubería instalada no contaba con revestimiento interno", concluyó Aguas de Córdoba.



Los recursos para esta obra fueron obtenidos mediante una alianza entre los municipios beneficiados, la Gobernación de Córdoba y el Ministerio de Vivienda, a través del Contrato Plan Atrato–Gran Darién.



