Por paro nacional piden suspender clases en UTP y retomarlas en enero

A través de un Consejo Académico en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), se busca definir si la propuesta de la Asamblea Estudiantil de suspender el semestre académico 2019-II, se adoptará o no.

En un ambiente democrático y pluralista, se escuchan los argumentos y propuestas de la Comisión de Estudiantes y del Consejo Académico, con el fin de encontrar salidas que sean viables tanto para los estudiantes como para el alma máter.

Luis Fernando Gaviria, rector de la UTP, expresó que “nosotros ya terminamos clase, estamos en exámenes. El problema es que, si no terminan materias con exámenes, los profesores no pueden recibir el pago. 800 docentes sin pago para diciembre es un problema complicado. Hay grados que están en veremos”.



El Consejo Académico puso en consideración la propuesta de llevar a cabo las actividades académicas hasta el 15 de diciembre, garantizar las movilizaciones estudiantiles, el acompañamiento y la seguridad en las mismas, y generar mecanismos para la culminación exitosa del semestre.



Se dejó en claro que esta propuesta tiene un espíritu constructivo y busca no perjudicar los diversos intereses de la comunidad académica universitaria, sin dejar de reconocer la importancia de la movilización estudiantil que se ha vinculado activamente a las marchas que se han hecho a nivel nacional.



Los universitarios proponen retomar las clases en el mes de enero, en un periodo de tres semanas, divididas así: dos para recuperar el contenido académico y hacer repaso de los temas vistos, y otra para exámenes finales y habilitaciones.

NATALIA CHAVERRÍA

Para EL TIEMPO

PEREIRA