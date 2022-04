Cerca de 10 mil libros que el Ministerio de Educación Nacional donó a la Institución Educativa ‘Sabas Edmundo Balseiro’ del corregimiento de Berrugas, en la zona rural de San Onofre (Sucre) estaban listos para ser vendidos como reciclaje, por orden de la rectora de la entidad, Nasiris Julio Ruiz.



Así lo denunció la Asociación de Padres de Familia de la Institución. Su presidente, Edward Blanco, fue alertado cuando los libros eran subidos en costales a una camioneta para sacarlos de la población.



Son libros para el programa ‘Todos Aprender’

Aquí hay problemas de hacinamiento, el colegio está muy mal también en educación, ya que con los alumnos hoy por hoy en las pruebas estamos entre las peores instituciones del Departamento

“Me siento consternados al mirar lo que está sucediendo, porque son libros que nunca fueron entregados a los niños de esta Institución para que aprendan y sean mejores alumnos”, dijo el líder.



Se trata de libros que envió a la Institución el Ministerio de Educación por intermedio de un programa especial denominado ‘Todos Aprender’, para colegios de las zonas rurales. Son cerca de 10 mil unidades.



“Nos damos cuenta que los están vendiendo para reciclaje y me da pena ver esta situación, porque son unos libros nuevos metidos en sus empaques, de matemáticas, lenguaje y hoy los están vendiendo, porque al parecer no sirven”, dijo Edward Blanco, presidente de la Asociación de Padres de Familia.



La Institución Educativa ‘Sabas Edmundo Balseiro’ se ubica entre las últimas del departamento, según los más recientes resultados de las pruebas Icfes.



Los padres de familia impidieron que los libros fueron sacados de la Institución Educativa, cuando ya un vehículo estaba listo para trasladarlos hasta una empresa recicladora.



EL TIEMPO buscó a la rectora de la Institución Educativa denunciada pero la funcionario no se pronunció sobre lo sucedido.

Buscan determinar el número exacto

de los libros que se pretendían vender

Es un hecho muy lamentable, en estos momentos la Secretaría de Educación inició un proceso de investigación para conocer los hechos reales que acontecieron en el corregimiento de Berrugas

El secretario de educación departamental, Gregorio Casas, anunció una investigación sobre el tema para determinar el número exacto de los libros que se pretendían vender y buscar responsables por la situación.



“Es un hecho muy lamentable, en estos momentos la Secretaría de Educación inició un proceso de investigación para conocer los hechos reales que acontecieron en el corregimiento de Berrugas”, dijo el funcionario.



Manifestó, que al parecer había un manejo no adecuado de los libros, que el material educativo no se había alcanzado a vender y que los textos permanecen en la Institución Educativa.



Señaló, que había recibido llamadas de otras Instituciones Educativas, donde al parecer se estaba presentando la misma situación que en Berrugas, lo que también comenzó a investigarse.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

