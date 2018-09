En cinco ciudades del Eje Cafetero le ‘caminaron’ al Día sin carro

Los habitantes de Pereira, Dosquebradas y La Virginia (Área Metropolitana Centro Occidente), Santa Rosa de Cabal y Armenia atendieron ayer, en general, el llamado de las autoridades a vivir un día sin carro y sin moto.

A las 6 de la tarde, una horas antes de que se terminara la jornada de 12 horas, el reporte de las secretarías de tránsito era de 10 motos y dos carros inmovilizados en Dosquebradas, 17 comparendos en Santa Rosa de Cabal y cinco vehículos inmovilizados en La Virginia. Mientras que en Pereira se impusieron 134 comparendos y en Armenia 70.



En las cinco ciudades sus habitantes se dirigieron a sus lugares de trabajo o estudio en transporte público, en bicicleta y muchos caminaron. De hecho, en Pereira, taxistas se quejaron de que "el trabajo estaba malo" ya que la gente no los pedía porque creían que no había carros disponibles y preferían irse en buseta o usar el Sistema de transporte masivo Megabús, que movió más de 150 mil personas.



El secretario de Movilidad y Tránsito de Pereira, Darío Acosta, informó que hubo cinco accidentes de tránsito, de los cuales en uno resultó un motociclista lesionado levemente.



Además algunas personas señalaron que si bien en el Amco y Santa Rosa de Cabal salieron 319 mil vehículos de las calles, quedaron los buses ‘chimenea’, que son contaminantes.



En Armenia más de 150 mil carros y motos dejaron de transitar durante esta jornada que desde hace tres años no se realizaba en la ciudad. Los armenios usaron el transporte público y las bicicletas para llegar hasta sus destinos.



La secretaria de Tránsito y Transporte, Fanny Martínez, dijo que la meta “es generar apropiación por medios de transporte alternativos y que las familias contribuyan a gozar de un ambiente sano y sostenible”.En una sola mañana en Armenia se reportan más de 20 accidentes. Ayer solo se presentaron dos, y una persona herida.