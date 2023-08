Un reporte reciente de la policía indicó que este año se han registrado 13 homicidios a mujeres de manera intencional. De esta cifra, cinco de ellas han sido asesinadas en Valledupar.



Historias dolorosas que tiene como víctimas a mujeres entre los 23 y 70 años de edad.



La mayoría de los crímenes cometidos con elementos contundentes y armas de fuego.



El caso más reciente es el de Yenys Viviana Ramírez Sandoval, ama de casa y cabeza de hogar, que recibió un disparo en el rostro, por parte de un sujeto desconocido, que se movilizaba en una motocicleta en compañía de otra persona.

Una mujer fue golpeada con varilla

delante de sus tres hijos menores de edad

Violencia intrafamiliar: hasta la fecha, se han registrado 748 casos y denuncias contra delitos sexuales 246. Foto: Policía Metropolitana

Ella se encontraba en las afueras de su residencia ubicada en el barrio 450 años de Valledupar. El presunto responsable la llamó por su nombre, y le disparó a quemarropa.



Otro hecho que impactó a la comunidad, es el asesinato de Diana Marcela Barrera Pérez, que fue encontrada flotando en un embalse de la finca Montecarmelo, ubicada en Llerasca, corregimiento de Agustín Codazzi (norte del Cesar).



El cuerpo de la joven se encontraba en alto grado de descomposición, por el tiempo que permaneció en el agua.



Sobre el avance de estas investigaciones las autoridades competentes aún no han entregado reporte.



Las cifras también abarcan otro aspecto preocupante concentrados en 20 modalidades de delitos. Entre ellos, la violencia intrafamiliar donde, hasta la fecha, se han registrado 748 casos y denuncias contra delitos sexuales 246.



Se trata de crímenes con rostro como el de Marta Lucía Flores, quien fue golpeada por su compañero sentimental con una varilla de metal, delante de sus tres hijos menores de edad. El agresor fue enviado a prisión recientemente.

La comunidad debe romper el silencio

para que estos hechos no queden en la impunidad

Se disparan los homicidios contra las mujeres en Cesar. Foto: Denuncias

Los casos de intolerancia, tiene como protagonista a Cleofe Dulcina Chávez Benítez, una anciana de 86 años de edad, que resultó herida en el hombro izquierdo, en medio de una discusión con un vecino en el barrio Sabanas de Valledupar. El hombre tenía orden de alejamiento por temas de un conflicto personal que se había presentado en meses anteriores.



Escenarios preocupantes, que son analizados en el Consultorio Jurídico de Areandina en Valledupar, una iniciativa académica articulada con estudiantes de décimo grado de derecho de esta universidad y la Fiscalía General de la Nación, donde socializan la situación y brindan acompañamiento a las mujeres afectadas.



Yenny Coronado Rodríguez, directora de este consultorio, explica que frente a estas situaciones la comunidad debe romper el silencio para que estos hechos no queden en la impunidad. Además, recomienda activar la ruta especializada.



“En el caso de la violencia intrafamiliar, la comunidad debe comprender que no se trata de un delito querellable. Es decir, no solamente la víctima puede instaurar la denuncia, también puede hacerlo otra persona. También deben tener en cuenta los elementos probatorios para que las entidades pertinentes hagan bien la tarea”, recalcó la funcionaria.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar