La Comunidad de Pailitas (sur del Cesar), reclama justicia para Eunice Durán Carrascal, a quien su pareja sentimental le arrancó el labio inferior.

El pasado miércoles se desarrolló una jornada de protesta en varios sectores de esta población, donde también participaron familiares y amigos de la afectada, ya que el presunto responsable de la agresión, Junior Velázquez, se encuentra prófugo de la justicia.

Ludys Durán, hermana de la víctima, aseguró sentirse desamparada a la hora de interponer la denuncia en este municipio.



“Acudimos a la policía, pero nos pidieron una denuncia. Luego buscamos al inspector, quien no contestó el teléfono en ese momento. Llamamos a la personera y dijo que nos regresaba la llamada en quince minutos y no lo hizo. Acudimos a la comisaria de familia e iba de viaje. Finalmente pusimos la denuncia en Valledupar”, explicó Durán.



El aberrante caso de violencia contra la mujer se registró el pasado 21 de diciembre cuando la víctima disfrutaba de un concierto vallenato durante las celebraciones patronales de Pailitas.

Argumenta que, al abandonar el lugar del espectáculo musical, Velázquez la abordó agresivamente y le mordió el labio inferior.



“En la madrugada decidí irme a mi casa, de repente, él me abrazó fuerte, me mordió bruscamente el labio y empecé a sangrar. Ante la magnitud de los hechos, se alejó rápidamente. Unas personas me auxiliaron y me llevaron al hospital del pueblo”, relata en medio de pesares, la afectada.

Eunice Durán, de 42 años, mantenía una relación sentimental con Velázquez desde hace año y medio. Manifiesta que en otra ocasión sufrió maltrato por su pareja, en ese entonces, guardó silencio.



“Anteriormente me había golpeado. Hice caso omiso porque creí que no se repetiría. Esta vez me demostró lo que es capaz de hacer”, recalca.



Su estado de ánimo ha cambiado notablemente a partir de esta fecha, su boca refleja las cicatrices de su sufrimiento, ya que fue intervenida quirúrgicamente en una clínica de Valledupar, donde le practicaron una cirugía reconstructiva.

La comunidad se une a la protesto pidiendo atención de las autoridades por este y varios casos de violencia de género. Foto: Ludys Durán

“Estoy muy afectada, no tengo ánimos de nada. Sé que jamás volveré hacer lo que fui, son secuelas físicas y psicológicas para toda mi vida”, comentó Durán entristecida.

Piden justicia y celeridad en las investigaciones

El caso está en manos de las autoridades competentes y la familia solicita celeridad en las investigaciones y la pronta captura del agresor.



“No se imaginan todo lo que hemos vivido desde que ocurrió este hecho. El agresor no ha dado la cara. Hasta ahora no hay respuesta, por eso hicimos la protesta porque nos sentimos indignados frente a esta situación, queremos que se haga justicia, que pague por sus actos”, precisó la hermana de la afectada.

Otros casos

Su historia es similar a la de muchas otras mujeres que se suman a esta lista de maltrato.



El caso más reciente ocurrió el pasado martes, cuando un hombre disparó con arma automática a su exsuegra y golpeó con la cacha del revólver a su expareja sentimental.

El hermano de la mujer agredida, sufrió un impacto en el brazo en el momento de auxiliar a sus familiares.



Luego de este lamentable episodio, el presunto agresor se quitó la vida. Este hecho violento conmocionó a la ciudadanía vallenata quien reclama mayores acciones en favor de la mujer.

Ludys Ovalle Jácome

Para El TIEMPO

VALLEDUPAR

