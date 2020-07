En cementerio del Cesar hallan restos de víctimas del conflicto

La directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), Luz Marina Monzón, solicitó al alcalde de El Copey (Cesar), Francisco Meza, la protección del terreno donde la administración municipal pretendía sepultar víctimas del Covid-19.



La petición fue formulada porque en el lugar se encontraron restos óseos humanos, como cráneos, brazos y piernas, que presuntamente corresponden a personas desaparecidas del conflicto armado en esta región.

El hallazgo lo realizaron operarios de máquinas retroexcavadoras que se encontraban realizando excavaciones en el suelo, donde la administración municipal pretendía adecuar 1.680 tumbas para víctimas del coronavirus oriundas de este municipio.

“El fin de semana pasado, nos informaron que una persona había fallecido por covid-19. Como no tenemos espacio en el Cementerio Central, quisimos adecuar unos terrenos del municipio previendo los posibles fallecimientos por la pandemia. Estando en este proceso, se descubren tres tumbas con restos óseos humanos. Avisamos a las autoridades y se acordonó el sector”, explicó el alcalde.



Frente a esta coyuntura, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), y el Comité Internacional de la Cruz Roja, anunciaron que prestarán asesoramiento a la alcaldía de esta localidad a través de una mesa técnica para definir el manejo de los cuerpos de manera que no corran riesgos las personas desaparecidas que podrían encontrarse en este terreno.



La funcionaria, precisó que, es indispensable garantizar la dignidad de los cuerpos de las personas que pierdan la vida durante la pandemia y preservar los cuerpos no identificados o identificados sin entregar en los cementerios del país, en razón a que entrañan la garantía del derecho a saber de las personas que los buscan.

Recordó que este mecanismo -ante la emergencia provocada por el covid-19- formuló siete recomendaciones para mantener las condiciones de preservación de cadáveres no identificados o de aquellos identificados que no han sido entregados a sus familiares y que pueden corresponder a personas desaparecidas.



Entre estas sugerencias se destacan: no retirar, movilizar o trasladar cadáveres no identificados o cadáveres identificados, no entregados, que están dispuestos en bóvedas o en fosas registradas; no depositar cuerpos de personas fallecidas por Covid-19 en fosas ocupadas por cadáveres no identificados o cadáveres identificados, no entregados a sus familiares; disponer de espacios suficientes y adecuados (fosas individuales o bóvedas) para la correcta disposición de cuerpos de personas fallecidas por Covid-19, y documentar el manejo y disposición de los cuerpos.

