En caso Portal de la Villa todos esperan resultados de los estudios

Los copropietarios del conjunto residencial Portal de la Villa, que debió ser evacuado tras un deslizamiento que dejó cuatro muertos en la variante La Romelia - El Pollo hace un mes en Pereira, no quieren convertirse en las víctimas de un caso similar al del edificio Space, en Medellín.

Así se lo hicieron saber ayer a la empresa Gerenciar unas 60 personas, que realizaron un mitin en frente de la sede de la reconocida constructora.



Los propietarios de las viviendas, que fueron construidas hace 14 años, llegaron con camisetas blancas y portando pancartas en las que se podían leer consignas como: “Gerenciar: ¿Y de nuestras casas qué?”, “Gerenciar, responda por nuestras casas”. Lo que temen los copropietarios es que las casas terminen demolidas y su patrimonio quede embolatado. De hecho, dos manzanas de viviendas fueron declaradas en pérdida total porque quedaron al borde del abismo que dejó el deslizamiento.



Uno de los manifestantes llegó disfrazado como uno de los soldados de la película La guerra de las galaxias y con un cartel con el mensaje: “Portal de la Villa, ¿el Space de Pereira?”.



Como se recordará, en la noche del 12 de octubre de 2013, la torre 6 del conjunto de apartamentos Space, en Medellín, se derrumbó dejando 12 personas fallecidas. El edificio fue evacuado totalmente y en el 2014 terminó su demolición.



En el Portal de la Villa no hubo muertos, pero a sus residentes, 234 familias, les dieron orden de evacuación. Sin embargo, tres familias se negaron a abandonar sus casas.



Carlos Duque, presidente del consejo de administración del conjunto, explicó que esperan los resultados de los estudios técnicos que se están realizando para establecer las causas del deslizamiento ya que la aseguradora no le ha dado trámite a las reclamaciones de las pólizas que han hecho los propietarios. La aseguradora les respondió que esperan las conclusiones de esos estudios.



Esos resultados también los espera Gerenciar “para actuar en consecuencia”, como se lo informó al consejo de administración en una carta. En esa misma misiva la constructora aseveró que las causas de la emergencia se deben “en principio, a fuerza mayor, ola invernal sin precedentes, acumulación de agua, etc, etc (sic)”.



Duque agregó que independientemente de las conclusiones de los estudios, los propietarios del Portal analizan la opción de reclamar “ante la empresa constructora”. Duque reveló que durante una reunión con la junta directiva de Gerenciar “vimos la posibilidad de esperar, de parte y parte, el estudio técnico que diga cuál es la condición real de conjunto”.



No obstante, Duque acotó que los copropietarios consideran que más allá de los estudios, el objetivo del mitin fue decirle a la constructora: “usted tiene que empezar a pensar que tiene con nosotros una responsabilidad. Después del seguro, la acción es contra ustedes (Gerenciar) porque son ustedes responsables de lo que allí se presentó”.