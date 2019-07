En caso de Hepatitis A, buscan el foco de la contaminación del agua

Desde febrero pasado se está hablando de brotes de Hepatitis A, inicialmente en Dosquebradas y luego en Pereira y Santa Rosa de Cabal (Risaralda), y que el virus está en el agua potable. Sin embargo, del origen de la contaminación, que aún es desconocido, apenas se empieza a hablar.

Ayer, tras la realización de una mesa interinstitucional convocada por la Secretaría de Salud de Risaralda para definir acciones para contener la diseminación de la enfermedad en Pereira, la titular de ese despacho, Olga Lucía Hoyos, afirmó que la principal conclusión es que “lo que buscamos es la causa del problema, la causa de virus en el agua”.



Hoyos señaló que para tratar de hallar el origen de la presencia del patógeno en el líquido vital “vamos a trabajar articuladamente, ya cada sector está trabajando, nosotros desde el sector salud con la vigilancia, con la prevención, con la educación a la comunidad”.



Con respecto al origen del problema el gerente de Aguas y Aguas de Pereira, Leandro Jaramillo, manifestó que “todavía no lo hemos detectado, no tenemos claridad en el foco, hay diferentes hipótesis, pero hasta el momento no es concluyente, si es el agua, si es la transmisión persona a persona, si es el contacto con una persona enferma”.



Sin embargo, la semana pasada el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que el virus de la Hepatitis A está en el agua potable que consumen los pereiranos. Ante esa evidencia, Jaramillo presentó los resultados de sendos estudios contratados por esa empresa con las universidades Tecnológica de Pereira y del Quindío, que no arrojaron la presencia del virus en el recurso hídrico.



Ante los resultados del INS Aguas y Aguas le solicitó a esa entidad realizar unas nuevas muestra y contramuestra, que se hicieron el miércoles pasado y cuyos resultados, según el gerente de Aguas se conocerán en 15 ó 20 días.



Jaramillo recordó las diferentes acciones que ha hecho la empresa de acueducto para garantizar la calidad del agua que entrega a los usuarios. “Nuestro Irca (Índice de riesgo para la calidad del agua) está por debajo de lo que se tiene estipulado por norma. El Irca debe ir de 0 a 5 puntos y nosotros estamos en 0,12 puntos”.



El gerente agregó que después de que se dieron las alertas por la presencia del virus en el agua, “lo que hicimos inmediatamente fue subir el índice de cloro residual en la red. El tope que se tiene por ley es de 2 y nosotros estamos en 1,7, estábamos manejando 1,1, 1,2 para garantizar una barrera más fuerte”.



Por su parte la secretaria de salud de Pereira, Diana Castañeda, afirmó que se le recomienda a los habitantes de esta ciudad hervir el agua, a tener una buena higiene en el lavado de las manos y la manipulación de los alimentos.



En la semana 26 se han reportado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica 180 casos en Risaralda, de los cuales 109 son en Dosquebradas, 57 de Pereira, siete de Santa Rosa, cinco de La Virginia, uno de Quinchía y uno de Marsella.