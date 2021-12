En Cartagena no hay citas este año para solicitar o renovar el pasaporte 

Desde agosto pasado el cartagenero William Rua viene tratando de renovar su pasaporte para viajar a España pero no ha sido posible, ante la alta demanda de viajeros.



“Primero ingresé a la página de la Gobernación de Bolívar me informaron que no ha agenda”, señala Rua, que sigue esperando poder viajar en medio de la reactivación económica.



(En contexto: Sigue el malestar en ciudadanos que buscan sacar el pasaporte en Bogotá)

Solo en Turbaco se puede sacar el pasaporte

En Cartagena los ciudadanos deben dirigirse hasta la sede de la Gobernación de Bolívar, ubicada en la vía al municipio de Turbaco, a 45 minutos del Centro Histórico de la Ciudad Heroica.



Solo allí expiden el documento viajero.



“Luego escribimos a los correos electrónicos pero nos conformaron que no había agenda, y que las citas solo se habilitarían hasta el año que viene”, añade Rua, Frustrado.



(Además: Harán película sobre Helio Neto, sobreviviente del avión del Chapecoense)

¿Cuánto vale sacar el pasaporte?

El trámite no tiene costo. Pero después de tramitado el ciudadano debe pagar en una entidad bancaria el valor específico de liquidación más los valores correspondientes a impuestos, así:



- Pasaporte ordinario: $ 115.000 más $119.198 de impuestos



- Pasaporte ejecutivo: $205.000 más $119.198 de impuestos



- Pasaporte de emergencia: $161.000 más $65.198 de impuestos.



(Le puede interesar: Independencia, un llamado de los contralores)



“Fuí hasta la misma sede en la Gobernación, en la vía a Turbaco, donde me aseguran que solo agendarán citas hasta el próximo año, pero que si tenía los pasajes en la mano me colaboraban para refrendarlo. Sin embargo, han pasado cuatro meses y este es el momento en que no he podido renovar mi pasaporte para viajar”, sostiene.



Según la Gobernación de Bolívar, hasta el 6 de diciembre próximo están adelantando las citas que había hasta el 31 de diciembre del presente año, atendiendo al llamado de miles de viajeros que buscan salir del país en medio de la reactivación económica.

Hay pico y cédula

Los ciudadanos serán atendidos por orden de llegada y con la modalidad de pico y cédula, así:



Lunes, cédulas terminadas en 1 y 2.



Martes terminadas en 3 y 4.



(Lo invitamos a leer: Imputan tentativa de homicidio a Enrique Vives por arrollar a menor de edad)



Miércoles terminadas en 5 y 6.



jueves para las cédulas terminadas en 7 y 8, y



viernes para los documentos terminados en 9 y 0.

Cartagena

Más noticias en Colombia

'Militarizar el Centro Histórico de Cartagena no es posible', William Dau

Desvíos de carga en el Puerto de Barranquilla llegan a 560.000 toneladas