Transcaribe pasa por su peor crisis: recaudo sigue suspendido

Transcaribe tocó fondo.





El servicio e transporte integrado de Cartagena, Transcaribe, tiene el servicio restringido.



Desde hace dos días solo pueden acceder al sistema los ciudadanos que cuentan con tarjeta para múltiples pasajes, y que alcanzaron a recargar .



Las taquillas en toda la ciudad están cerradas y sin vigilancia, mientras los colados hacen uso del servicio si Dios ni ley.



El sistema suma deudas por 15.553 millones de pesos con la fiduciaria y los operadores.



En la mañana de hoy se presentaron taponamientos en la estación del muelle de la Bodeguita por ciudadanos iracundos por la falta del servicio.



A muchos viajeros se les acabó el cupo en sus tarjetas y no tuvieron como regresar a sus hogares o ir a sus trabajos.



Colcard, el concesionario de recaudo y gestión de flota, suspendió el servicio de recaudo en taquillas de las estaciones del sistema desde el pasado lunes, antes de advertir que no habrá personal en las taquillas de las estaciones.



"La tarifa técnica no fue construida con la realidad de la ciudad sino con unos cálculos que hoy en medio de la pandemia no cuadran. Así como la disminución del despacho de los buses que tiene que hacerse en horas no pico”, señala el concejal conservador, César Pión.



Un grueso de los buses públicos viejos ya fuero chatarrizados motivo por el cual hoy la gente no tiene como llegara sus hogares.



"Este sistema que necesita para lograr el equilibrio financiero y movilizar 475 mil pasajeros/ día y antes de la pandemia movilizaba solamente 140 mil. Un sistema cuyo objetivo fundamental es garantizarles a los operadores privados una TIR o tasa de ganancia del 17 por ciento, cuando no han invertido un solo peso de su bolsillo". señala Leonardo Jiménez, director de Cedetrabajo, capítulo Bolívar.



Transcaribe copa muchas rutas, y ante la crisis, los afectados son los ciudadanos.



"Este es un sistema en donde, de 100 pesos que recauda vía tarifa al Distrito le queda solo el 4 por ciento, a pesar de que, la ciudad fue la financió todas las obras necesarias de este sistema, como los son: Los 49 km de rutas de precargas y los 10 km de troncal, y hoy que colapsa el sistema, como es obvio, con un déficit de $ 100 mil millones, y que es el presidente Iván Duque y el Gobierno Nacional los únicos que pueden resolver esta situación de manera definitiva", añade Jiménez.



La gerencia del sistema no ha entregado declaraciones en medio de la más profunda crisis.



"Lo que debe quedar presente, muy claro y que no debe ser objeto de tardanza, es que de seguir el servicio con ellos (los operadores) deben ampliar los puntos de ventas de pasajes. ¿Alcalde y si hace alianza directa con super Giros? Ellos tienen puntos en cada esquina de la ciudad, es más fácil comprar con ellos. En este momento no en todos los puntos recargan. Por qué no pensar en una alianza estratégica donde los grandes ganadores sean los ciudadanos?", señala Gloria del Toro, ciudadana afectada.



Entre tanto el consorcio Colcard, recaudador de las taquillas, y los operadores de los buses: Transambiental, Sotramac S.A.S y Transcaribe Rol Operador piden la intervención del Gobierno Nacional.



Tres semanas atrás, el sistema operó varios días de manera gratuita luego de que colapsara el sistema de recaudos, generando aglomeraciones en medio de la pandemia.

