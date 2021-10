En Cartagena, Transcaribe ahora opera desde las 4:30 am

Por primera vez desde que inició su operación, el sistema de transporte integrado de Cartagena, Transcaribe, tendrá sus rutas alimentadoras operando desde las 4:30 a.m., y en la troncal, desde las 5:00 a.m.



Ludys Mercado Pestana, por ejemplo, abordó esta madrugada, después de las 4:30 de la mañana, en El Pozón, el primer vehículo de la ruta A117 de Transcaribe. Ella es uno de los cientos de usuarios que llegaron más temprano a su destino este martes, gracias al nuevo horario de operación de Transcaribe (SITM).



El sistema de transporte masivo de Cartagena fue inaugurado en 2015. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Desde hoy, las rutas alimentadoras del SITM comenzaron sus despachos desde las 4:30 de la mañana, mientras que la operación en la troncal arranca a las 5:00 a.m.



“Yo salgo a esta hora porque tengo que estar temprano en el trabajo. Yo trabajo en Crespo, hago el transbordo en el Patio Portal, y me tocaba ir corriendo. Le agradezco a Transcaribe esta decisión, en las busetas uno va asustado a esta hora, pero en Transcaribe uno va más seguro, y estamos felices porque inician más temprano”, contó Mercado.



A las 5:00 de la mañana, en el Patio Portal, Elver Suárez, habitante de Villa Zuldany, subía al primer bus de la ruta T103, hacia su trabajo en Bocagrande.



“Me parece chévere, con este nuevo horario se evitan las aglomeraciones en el Patio Portal. Yo entro a las seis de la mañana, y ahora la ruta me deja más temprano. Se le agradece a Transcaribe que hayan tomado nota de nuestras peticiones, sobre todo de la ruta de Bocagrande que es la que más se mueve”, relató.

Cartageneros respondieron al nuevo horario, evidenciándose un alto movimiento de pasajeros en las rutas de los barrios El Pozón, Nelson Mandela, Foto: Archivo/ El TIEMPO

La gerencia de Transcaribe da un parte de victoria a la crisis que enfrentó el sistema durante la pandemia, que lo tuvo cerca de la quiebra y el cierre.



“Para Transcaribe lo más importante son nuestros usuarios. Por eso los estamos escuchando, y este nuevo horario responde a sus necesidades”, explicó María Claudia Peñas Arana, gerente del sistema.



La funcionaria acompañó a los usuarios en los primeros despachos que se realizaron, verificando el cumplimiento de la operación y la demanda de pasajeros en la madrugada.



“A medida que vayamos mejorando en demanda, vamos a seguir cumpliendo las peticiones de nuestros usuarios, como es cerrar más tarde en la noche, mejorar frecuencias y llegar a nuevos barrios”, señaló Peñas.



Los cartageneros respondieron al nuevo horario, evidenciándose un alto movimiento de pasajeros en las rutas de los barrios El Pozón, Nelson Mandela, y en las principales estaciones.



“Tenemos un balance positivo, una gran respuesta de los usuarios, con gran afluencia en las rutas. Hemos tenido una buena recepción por parte de los cartageneros. Les recordamos a nuestros usuarios recargar sus tarjetas, programar sus viajes, y usar siempre su tapabocas”, aseveró María Claudia Jiménez, directora de operaciones del SITM.



Estas mejoras en Transcaribe también implican la ampliación del horario de cierre: las rutas troncales y pretroncales funcionarán hasta las 9:00 p.m., mientras que las alimentadoras finalizarán sus últimos recorridos a las 10:30 de la noche.



En las estaciones con mayor afluencia de usuarios, como Patio Portal, Madre Bernarda, Centro, Bodeguita, entre otras, las taquillas para recargar las tarjetas también iniciaron su servicio a las 5:00 a.m.

Cartagena

