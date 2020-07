¿Quién responde por zona pública que invade 'Aquarela' en Cartagena?

La exigencia del alcalde de Cartagena William Dau de derribar la polémica Torre de ‘Aquarela’ solo con una orden judicial no sólo pone contra la pared al mandatario local con las autoridades nacionales y la opinión pública, sino al Ministerio de Cultura que se prepara para entregar un informe sobre el patrimonio de Cartagena a la Unesco, antes de finalizar el año.

“Estoy dispuesto a derribar la torre de Aquarela, porque no podemos correr el riesgo de que nos quiten la declaratoria de patrimonio de la humanidad, pero solo lo puedo hacer cuando estemos totalmente seguros que se está haciendo conforme a la ley, no de manera arbitraria o porque un Procurador ha dicho por medios de comunicación que estoy obligado a ello, esto no es un fallo judicial”, señaló del alcalde Cartagena, William Dau Chamat.



El enérgico pronunciamiento del alcalde es la respuesta al llamado del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien en su cuenta de Twitter sostuvo:



“Demoler el edificio Aquarela es una obligación, porque seis acciones legales así lo determinaron para proteger el patrimonio cultural y la seguridad de los ciudadanos”,

De hecho, en las últimas horas, la alcaldía de Cartagena emitió un comunicado en el cual el mandatario Dau señala la urgencia de un fallo judicial que dé luz verde a la demolición de la polémica torre.



“No es porque el procurador sale en televisión a decir que el alcalde de Cartagena debe tumbar la torre, pero él no asume ninguna responsabilidad”, suma Dau.



Sobre la polémica obra cursan seis procesos.



No obstante, hoy solo está en firme una decisión proferida dentro de un proceso policivo que ordena la recuperación de 622 metros cuadrados de espacio público que invade por la polémica torre.



“El alcalde solo puede obedecer a una sentencia judicial y La Procuraduría y el Ministerio de Cultura se tienen que hacer corresponsables ante cualquier demanda jurídica legal y económica que surja tras derribar el edificio”, sentencia Dau.

'Aquarela', la torre de la discordia en Cartagena Foto: John Montaño- EL TIEMPO

¿Quién responde por el espacio público que invade la torre?

La inspección de policía del sector de Torices, donde se erige la mole, determinó que la obra invade más de 620 metros de espacio público, y por ello se le ordenó al constructor que devuelva a la ciudad la zona invadida ilegalmente.



Las autoridades le solicitaron a la constructora un perfilamiento de obra pero este trámite nunca se cumplió.



Como el constructor nunca retornó el espacio público, la orden que dio el inspector de Policía es que el Distrito debe recuperarlo.



Así, el alcalde anterior, Pedrito Pereira y la oficina de infraestructura determinaron que para que el distrito pueda recupera el espacio público, en necesario derribar la torre.



La Procuraduría y El Ministerio de Cultura contrataron a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que realizara un estudio que determinara la forma cómo se debe recuperar el espacio público.



Los expertos dictaminaron que efectivamente el espacio era ocupado por gran parte de la estructura del edificio y por ello para recuperarlo para la ciudad era necesario derribar toda la edificación.



Además, la Sociedad de Ingenieros señala que la mole podría representar un riesgo para las comunidades.



“…las conclusiones del estudio de la SCI resultan altamente preocupantes y son muy contundentes en cuanto al grave riesgo que para la seguridad ciudadana tiene la existencia de esta edificación, y por ello la necesidad de adoptar medidas urgentes, toda vez que, ante el estado de cosas actual, esta construcción también pone en riesgo la seguridad y la vida de los habitantes de Cartagena”, señala la Procuraduría en una carta enviada a la alcaldía de Cartagena.

Informe de patrimonio a la Unesco antes de finalizar este año

Alberto Escovar, Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura remitió a la UNESCO el informe estructural del proyecto Aquarela realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y como respuesta la presidenta del Comité de Patrimonio Mundial, mediante comunicación del pasado 5 de junio del año en curso, destacó el trabajo conjunto realizado por las instituciones del Estado colombiano y la importancia de la demolición de este inmueble.



La funcionaria advirtió que Colombia debe presentar antes de finalizar este año, un informe del estado de conservación del Patrimonio de la ciudad de Cartagena.





JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas