Farex celebra dos décadas de arte, moda y artesanía en Cartagena

Aracely Morales convirtió hace 20 años un problema en una oportunidad.



Un sueño que se hizo realidad y que celebra en enero próximo 20 años de emprendimiento, diseño, moda, arte y artesanía de Colombia.



Estamos hablando de Farex, la gran feria que a comienzos de año copa la atención de cartageneros y visitantes.

“A mí siempre me ha apasionado el arte, el diseño, la moda y la innovación. En esa época no había eventos grandes, ni pompa en Cartagena, solo el Festival de Cine”, recuerda Aracely Morales, la autora intelectual de Farex, la feria de artesanías y emprendimiento de exportación. Esta es su historia.



Del del 3 al 12 de enero de 2020 en el Centro de Convenciones del barrio Getsemaní, se llevará a cabo la edición número 20 de la feria que esperan 50 mil personas que dejarán ventas por más de $ 5.000 millones.



“En enero los grandes salones de los hoteles permanecían vacíos porque no había eventos, así que a mí se me ocurrió montar una feria en uno de los salones del Hotel Almirante Cartagena Estelar, el gerente de la época me siguió la cuerda y así nació este proyecto maravilloso”, dice Aracely.

Es un encuentro de culturas y arte, una oportunidad para adquirir productos exclusivos para el hogar y para conocer tendencias en mobiliario y decoración. Foto: archivo particular

Hoy, Farex es mucho más que una feria.



Es un encuentro de culturas y arte, una oportunidad para adquirir productos exclusivos para el hogar y para conocer tendencias en mobiliario y decoración.



“Este año más de 200 expositores se darán cita en el Centro de Convenciones de Cartagena para presentar piezas vanguardistas y tradicionales, inspiradas en las últimas tendencias del diseño, la moda y la decoración. Llegan elementos elaborados a mano, y en diferentes materias primas como madera, cerámica, fibras naturales, arcilla, piedra, telas, cueros, plata y oro, entre otras”, señala Aracely.

En 2020, Farex entregará también el premio a la fidelidad a aquellos expositores que han acompañado esta aventura desde su inicio. Foto: archivo particular

Invitados internacionales

En el 2020 India es el país invitado, pero además habrá expositores de España, Pakistán, Turquía, Polonia y Venezuela, entre otras naciones amigas.



Farex entregará también el premio a la fidelidad a aquellos expositores que han acompañado esta aventura desde su inicio.



Pero más allá de ser un escenario para el diseño, la moda y la innovación, hay un compromiso social y todos los años la organización del evento destina recursos a Funvivir que protege a los niños con cáncer.



Otra de las novedades en enero será el ‘encuentro de saberes Río Mar y Selva’, que tiene el aval del Ministerio de Cultura y con el cual expertos buscan llamar la atención sobre los orígenes ancestrales, los significados y los materiales y el impacto ambiental.

Farex es la gran feria que a comienzos de año copa la atención de cartageneros y visitantes. Foto: archivo particular

Para los amantes de la moda, el 5 de enero a la 7 de la noche habrá una exposición con vestidos artesanales y los mejor de los Farex, en la explanada del centro de Convenciones.

Artistas recomendados

Para la organización del evento es difícil elegir y recomiendan todo. Aún así celebran trabajos como:



Todo D’Telar, de la bogotana Alicia Rocha. Ella elabora lencería en telar manual. Ha participado con mucho éxito por 20 años consecutivos.



Expositores del pueblo indígena eperaara siapidaara, comunidad Canaán quienes actualmente se encuentran organizados en los alrededores de Guapi - Cauca, en el litoral Pacífico. Trabajan principalmente la cestería en paja de tetera y chocolatillo, como los tradicionales canastos ‘cuatro tetas’ que representan los símbolos plasmados en el cuerpo de los canastos que expresan las ideas y pensamientos de las mujeres artesanas de la comunidad Canaán.



Por primera vez también participará el taller Almasar, con máscaras tradicionales en balso del Amazonas, elaboradas en madera cuyos árboles son cultivados exclusivamente para la producción de estas hermosas piezas, y representa una de las principales actividades económicas de las familias indígenas.

En la sección de hogar, destacan la participación por primera de ‘Color de Limón Art Studio’, dos artistas modernas quienes quisieron llevar la pintura más allá de un cuadro y transformar la naturaleza en arte, creando obras auténticas y originales que se plasman en diferentes objetos decorativos y funcionales tales como delantales, individuales, manteles, y caminos de mesa.



También estará presente de Mompox Lakshmi Diazgranados, quien se preocupa por la deforestación de nuestros bosques, por lo cual crea joyas, piezas extravagantes, vanguardistas y muy originales, pensando en crear conciencia medioambiental.



Otra de las novedades para el 2020 será la nueva plataforma Farex digital, que busca contribuir con la difusión, circulación y comercialización de los productos que se exponen en la Feria, durante todos los días del año.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

​Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas