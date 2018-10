Señalan a Aquarela de manipular información de IGAC previo a audiencia

A menos de 24 horas de realizarse una nueva audiencia en Cartagena en medio del proceso contra el proyecto multifamiliar de interés social ‘Aquarela’, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC desmintió que hubiera afirmado que la Torre Uno del polémico proyecto si cumplía con la licencia de construcción, tal y como lo afirmó la constructora.



El polémico proyecto que se construye a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe promete 5 torres de apartamentos para interés social de 32 pisos cada una.

El IGAC informó que no es competente para pronunciarse sobre la legalidad o cumplimiento de las licencias de construcción, y que sí realizó tres estudios técnicos como soporte para las investigaciones que adelantan los órganos de control sobre el polémico proyecto.



Se trató de un estudio multitemporal, un levantamiento topográfico, y un estudio catastral.



“Por solicitud de la Fiscalía Seccional Cuarenta de Cartagena el IGAC a través de su Centro de Investigación CIAF, realizó un estudio multitemporal de un área cercana al Castillo San Felipe de Barajas en el municipio de Cartagena de Indias, Bolívar, con el fin de evidenciar cambios de cobertura a causa de elementos antrópicos; el resultado fue entregado al solicitante…”, informó la entidad.



Además, por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, se realizaron los levantamientos catastrales y topográficos en el perímetro del proyecto los cuales fueron aportados al proceso, para el posterior análisis y decisión de los órganos de control. Señaló la entidad.

Igac realizó un estudio multitemporal, un levantamiento topográfico, y un estudio catastral sobre Aquarela para los entes de control. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi aseguró que en ningún caso ha conceptuado sobre el cumplimiento o no de las normas urbanísticas por parte del proyecto ‘Aquarela’ pues no está dentro de sus competencias.



Ante este anunció, varios gremios de la ciudad señalaron que se trata de un claro acto de manipulación de la constructora.



“Los constructores de Aquarela le dieron un uso interesado y tergiversado a la información derivada del informe del IGAC. El país no puede confundirse: la amenaza que ese proyecto representa para nuestro patrimonio histórico, un derecho de todos los colombianos, Este está por encima de intereses económicos particulares”, señaló Isabela Restrepo, directora Fundación Centro Histórico de Cartagena.



Pero la constructora insiste en que el concepto de IGAC concluye que la torre uno no viola el espacio público.



“Esta constructora espera que la determinación concluyente en la audiencia de mañana se adopte tomando como prueba el informe oficial del Igac, del cual se concluye que la torre Uno no invade el espacio público y que sus medidas están acordes con lo que se aprobó en la licencia. Las conclusiones del estudio del IGAC, hecho a solicitud de las autoridades, determina que el lugar donde se levanta la obra y las medidas que van desde la calzada hasta el muro de la fachada del edificio coinciden e incluso sobrepasan las medidas establecidas en la licencia”, señaló Irma Úsuga, vocera de Aquarela.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas