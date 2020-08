En Cartagena, sector náutico inicia operaciones en medio de pandemia

Con la apertura del muelle de La Bodeguita y el inicio de actividades náuticas, Cartagena de Indias da un primer paso hacia el regreso de las actividades turísticas, en medio de la pandemia.



En una primera fase, con drásticas medidas de bioseguridad y solicitudes de permisos para navegación hasta con 24 horas de antelación, este martes primero de septiembre los cartageneros vuelven a navegar. El buceo y la pesca también están autorizados.

Cartagena de Indias suma hoy 20.359 casos positivos de cornavirus, 18.177 pacientes le ganaron la batalla a la pandemia y 520 personas murieron en los últimos 6 meses a causa del virus.



Entre las medidas que encontrarán los dueños de embarcaciones y demás usuarios para la reapertura del sector náutico se destacan:



Los dueños y/o capitanes de las embarcaciones deberán notificar 24 horas antes del zarpe.



Esta notificación debe indicar nombre de la nave, listado de tripulantes, hora de zarpe y retorno, lugar de destino y reporte del estado de salud de las personas que estarán a bordo.

Con la apertura del Muelle de la Bodeguita, en el Centro Histórico, el martes 1 de septiembre, #Cartagena da paso al retorno de operaciones náuticas, en medio de la pandemia. Habla Irving Pérez de @CorpoturismoCTG @ELTIEMPO @ColombiaET @AlcaldiaCTG @investcartagena @IvanDuque pic.twitter.com/l9DfZ8MPL2 — John (@PilotodeCometas) August 31, 2020

Una vez las personas lleguen al muelle de La Bodeguita (único puerto autorizado para salida de lanchas con pasajeros particulares hacia las islas del Rosario) o cualquiera de las 10 marinas que hay en la ciudad, deben encontrar señalización y puntos de desinfección.



Al embarcar, los pasajeros deberán guardar distancias, hacer uso del tapabocas y de los elementos de seguridad marítima como el chaleco salvavidas.



En caso de tratarse de un grupo familiar, estos serán manejados como 'burbuja social', permitiéndoles ir juntos al interior de la embarcación, informa la capitanía de puerto de Cartagena.



“Este proceso se dará de manera paulatina, en fases. La primera será la navegación en general, sin el desembarco de pasajeros, solo paseos en botes desde y de regreso al mismo punto; luego vendrá una segunda fase, donde sí podrán desembarcarse, y luego de estas, vendrá la operación normal y total”, señala Irvin Pérez, presidente ejecutivo de Corpoturismo.

El Muelle de la Bodeguita, en el Centro Histórico, es el único autorizado para salida de lanchas particulares hacia las islas. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Arranca la primera fase

Durante esta primera fase de reapertura del sector náutico estará prohibido el desembarco de personas en la zona insular. Solo está autorizado el embarque y desembarque desde el punto inicial de salida, es decir, el muelle de La Bodeguita o las marinas autorizadas de Manga.



“Entra en vigencia el nuevo decreto presidencial que abre las compuertas para la apertura total de los sectores y actividades, salvo aquellos que se ha solicitado restringir. Estamos verificando la implementación de los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura, desinfección de manos con alcohol, señalización y distanciamiento, entre otros) y demás estrategias para la reactivación segura de los distintos sectores. En el muelle de La Bodeguita, constaté que estamos listos para empezar”, afirmó el mandatario de los cartageneros.

Requisitos para ingreso al muelle de La Bodeguita

El ingreso al muelle se hará con preventa, al menos un día de anticipación.



Una vez allí, los viajeros deben realizar una encuesta y verificar si presentan o no síntomas o factores de riesgos para la población que esté en el interior del muelle o en los puntos de destino.



Cuando las personas superen el ingreso al puerto y embarque, la labor en agua la liderará la Armada Nacional.



“Verificaremos la implementación integral de todas estas acciones del Distrito, para que la reapertura se haga de manera óptima y se eviten contagios y rebrotes en la ciudad que hoy ha mejorado sus indicadores y es ejemplo a nivel nacional”, precisó el vicealmirante Andrés Vásquez, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.



Para preservar la vida en el mar están los guardacostas.



“Tenemos una gran responsabilidad con la participación inicial de la autoridad marítima, ejercida a través de la Capitanía de Puerto, que estará regulando todo lo que tiene que ver con la documentación y cumplimiento de requisitos para las embarcaciones”, agregó el vicealmirante Andrés Vásquez.

Las embarcaciones no podrán superar 80 por ciento de cupo

El Capitán de Navío Jorge Uricoechea Pérez, capitán del Puerto de Cartagena, detalló que sus hombres verificarán con lupa el interior de las embarcaciones para que la ocupación de viajeros no supere el 80 por ciento.



“Las embarcaciones se tripularán y llenarán con sillas de por medio, y no cupos completos para conservar el distanciamiento social; utilizaremos el concepto de burbuja familiar o social, donde las familias o grupos de personas que permanecen juntas en sus hogares se mantendrán en unas sillas y serán separadas de los otros grupos con sillas de por medio”, señaló Uricoechea Pérez



En la primera fase solo saldrán embarcaciones de recreo y pasajeros para hacer actividades dentro de la bahía (pescar, buceo) y regresarán al mismo punto de donde salieron, sin desembarcar en las islas donde no hay casos positivos de covid-19.



Para la siguiente fase se daría paso a la utilización de las playas.



La reactivación del muelle de La Bodeguita se hará de la mano del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Asonáutica, Dimar, Corpoturismo, comunidad y operadores que han trabajado en la formulación de este piloto náutico por fases.



Las autoridades en la ciudad han dicho que si se supera con éxito esta primera fase, donde solo saldrán embarcaciones para actividades dentro de la bahía, y se logra implementar y mantener sin irregularidades, por al menos 15 días, se pasaría a la segunda fase. Esta incluye la reactivación de otros servicios de los cuales dependen muchas familias y gran parte del tejido empresarial de Cartagena y las poblaciones de la zona insular: el turismo.

