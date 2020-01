Se aplazó, pero cierre de Playa Blanca, en Cartagena, es inminente

Luego de una reunión de cuatro horas entre el alcalde de Cartagena, William Dau, los representantes de los consejos comunitarios de las comunidades negras de la zona insular de la ciudad y los operadores turísticos, el Distrito aplazó el cierre temporal de Playa Blanca, que estaba programado para iniciar hoy y que duraría inicialmente dos semanas.



En las próximas 24 horas se instalará un comité se seguimiento conformado por las autoridades y los consejos comunitarios, el cual trabajará para hacer un plan de recuperación del territorio a corto, mediano y largo plazo.

"Todavía no tenemos un cierre definido para Playa Blanca, vamos a esperar a que se reúnan los consejos comunitarios, consulten con su gente, y propongan soluciones. Nos volveremos a reunir para determinar a partir de cuándo y por cuanto tiempo estará cerrada la playa", dijo David Múnera Cavadía, secretario del Interior de Cartagena, al término de la reunión con las comunidades de Barú y operadores turísticos.



De este comité, que debe plantear soluciones urgentes e inmediatas, hacen parte Parques Nacionales, la Dimar, la Capitanía de Puerto, la Corporación de Turismo de Cartagena, Cardique y el Distrito con todas sus dependencias.

Gremios llaman a cerrar Playa Blanca y expulsar ya a los invasores, la mayoría extranjeros y del interior del país; de lo contrario es escenario ambiental desaparecerá. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Uno de los grandes problemas que hoy presenta Playa Blanca es que las autoridades no han asumido competencias ni responsabilidades y se tiran la pelota de un lado al otro cuando se presentan crisis en la zona insular como fue la muerte terrible de la joven valentina González, cuya muerte en Cholón no ha sido esclarecida.

Construcciones ilegales e invasores

“Primero vamos a solucionar los problemas de salubridad y seguridad. Tarde que temprano vamos a mirar todo lo relacionado con las construcciones ilegales, y esa es una medida que los invasores deben ser conscientes que se va a tomar, porque ocupan de manera ilegal bienes de uso público y no pueden apropiarse así del territorio”, agregó David Múnera, al término de la reunión.



A partir de mañana el secretario del interior va a ser el encargado de todo el proceso, para la recuperación de este escenario natural, y pese a que el alcalde William Dau no ha puesto fecha para el cierre, ha dicho que tiene que ser muy pronto, mientras tanto el Distrito irá tomando medidas.



Hoy la capacidad de carga de la playa es de 3.124 personas, pero podría bajar para su recuperación.

“No podemos permitir que de aquí a mañana un visitante se pueda afectar por problemas de salud. La misma gente es consciente de la gravedad de la situación ambiental. Todas las personas que intervinieron, de la comunidad, son conscientes de que tenemos un problema muy grave y se sienten corresponsables de la situación”, expresó el secretario del interior.

Derecho al trabajo

“El alcalde no puede tomar decisiones a la ligera porque no es solamente la problemática ambiental, también estamos hablando del derecho al trabajo y a la subsistencia de cientos de familias que dependen de Playa Blanca", agregó Walter Villareal, habitante de Santana.



“El alcalde ha planteado que una vez se solucionen los problemas, sea la comunidad la beneficiada en los negocios de la isla porque recordemos que está alcaldía tiene dos pilares: la lucha contra la corrupción, y la superación de la pobreza, y entendemos el músculo económico que constituye Playa Blanca para las comunidades afro de Santana y en general de Barú, y la zona insular", sumó Múnera que ahora liderará la salvaguarda de Playa Blanca.



El turismo depredador sumado al comercio ilegal está devastando Playa Blanca. Las autoridades no han sido eficientes y el cierre es una medida inédita en la historia de la ciudad pero urgente.







John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas