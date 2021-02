En Cartagena se agudiza paro camionero y esperan fallo de Procuraduria

Por octavo día, tercero consecutivo, el gremio de los camioneros y transportadores de carga mantienen bloqueado el corredor de carga de Cartagena, lo que ha generado caos vehicular en gran parte de la ciudad.



Este gremio ha anunciado un paro y protestas indefinidas hasta tanto no les sean levantados las talanqueras de Manga y Ceballos y la Concesión Vial Cartagena S.A., que administra los peajes, no les cobre los 17.500 pesos que vale cada paso.



El comercio ya anuncia pérdidas millonarias en la zona industrial.



Recorridos de dos y tres horas sufren los pasajeros del transporte público.



El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, se reunió con representantes de los transportadores de carga y les solicitó suspender el paro hasta el próximo lunes, cuando la Procuraduría ha prometido emitir un concepto relacionado con el contrato suscrito con la Concesión Vial y el cumplimiento de la Tasa Interna de Retorno.



“Este pronunciamiento será una solución definitiva a esta problemática que ha generado problemas de orden público y movilidad afectando a todos los cartageneros. En esta reunión quise aclararles a los transportadores que estamos del mismo lado, y sé que ellos se fueron viéndolo y sintiéndolo así. Todos queremos que levanten los 4 peajes y seguiremos insistiendo en eso”, afirmó el alcalde de los cartageneros.



El Alcalde indició que su despacho no tiene las facultades legales para levantar los peajes y esa orden solo la podrán dar los órganos de control y que solo hasta que la Procuraduría emita su concepto se podrá determinar la suspensión o no del contrato.



“Hemos tomado todas las acciones legales posibles y ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones. No tengo la facultad para levantar las talanqueras hasta que una autoridad decrete que ya se acabó el contrato o hasta que la Procuraduría suspenda el contrato mientras se resuelva de fondo, en esas estamos”, agregó Dau Chamat.

El mandatario hizo un llamado a los transportadores a suspender el paro para evitar más problemas de orden público y movilidad mayores a las dadas en las últimas horas.



El Alcalde espera la citación formal por parte de la Defensoría del Pueblo a una mesa de trabajo para este jueves con representantes de la Concesión Vial y los transportadores.

