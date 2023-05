La trasmisión materno infantil de sífilis registra un aumento en Cartagena, en comparación a los indicadores registrados en años anteriores.



Durante el presente año, a corte de la semana epidemiológica 17 se han notificado 119 casos de sífilis gestacional. Durante el mismo periodo del 2023 se han presentado 26 casos de sífilis congénita, reporta el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena, Dadis.



Según la entidad, las alarmas están prendidas, pues las cifras han ido en aumento desde el 2018 cuando se registraron 136 casos de sífilis gestacional y de sífilis congénita 38 casos.



En 2021 se registraron 346 casos de sífilis congénita; y en el 2022 fueron 363 casos, informa el Dadis.

Atención: la sífilis se puede contraer así

Se puede transmitir mediante relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección con una persona que tenga sífilis. Foto: iStock

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por una bacteria. Si no se la trata, la enfermedad persiste durante años y puede causar problemas de salud graves.



Según el Dadis, la sífilis gestacional es la que le transmite la madre al bebé durante el embarazo. Esta puede causar aborto. La sífilis congénita es la que se le transmite al bebé a la hora del parto por contacto con mucosas u agentes externos.



Los adultos pueden contraer así:



- A través del contacto sexual directo con una úlcera infecciosa (chancro) existente en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca.



- Mediante relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección con una persona que tenga sífilis.



- A través de transfusiones de sangre.



- Embarazadas con sífilis no tratada transmiten la infección al hijo antes del nacimiento.



La sífilis se puede contraer de nuevo, aunque ya se la haya tenido en el pasado y se haya recibido tratamiento.



El uso correcto y uniforme de preservativos reduce significativamente el riesgo de infección. Si las úlceras se encuentran en una zona no cubierta por el preservativo puede producirse la transmisión. La sífilis congénita es prevenible mediante la detección temprana y el tratamiento inmediato para la sífilis en las embarazadas.



El diagnóstico de la sífilis se basa en una prueba diagnósticas rápida que pueden proporcionar los resultados en 10 a 15 minutos y una segunda prueba diagnóstica que confirma si se encuentra activa la enfermedad.



En la mayoría de los casos, la sífilis puede curarse con antibióticos tanto para la gestante como para el contacto sexual.

Si la sífilis no se trata durante el embarazo puede conducir a una prematuridad, peso bajo al nacer o mortinatalidad

La transmisión materno infantil de la sífilis (sífilis congénita) suele ser devastadora para el feto en los casos en los que la infección materna no se detecta y trata durante el nacimiento. Alrededor de un 50% de las embarazadas con sífilis no tratada transmiten la infección al hijo antes del nacimiento.



Si la sífilis no se trata durante el embarazo puede conducir a una prematuridad, peso bajo al nacer, mortinatalidad, muerte poco después del nacimiento u otras secuelas en el recién nacido. También manifestaciones inflamatorias que afectan ojos, oídos y articulaciones, así como malformaciones esqueléticas debidas al daño durante el desarrollo en las etapas tempranas de la sífilis.



El Dadis hace un llamado a instituciones prestadoras de servicios de salud a intensificar las acciones para la atención y tratamiento a pacientes con esta patología, lo que permita un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado al paciente y su pareja, destacando las acciones de intensificación que deben implementar de manera inmediata.

Algunas situaciones que nos pueden colocar en un mayor riesgo de adquirir sífilis son las siguientes:

- No realizar tratamiento a gestante y contacto sexual por lo menos 30 días antes del momento del parto, La transmisión materno infantil de la sífilis (sífilis congénita) suele ser devastadora para el feto.



- Tener relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) durante la gestación, o después del parto sin preservativo es un factor de riesgo para reinfección de sífilis u otras enfermedades de transmisión sexual.



- Tener relaciones sexuales con múltiples parejas.



- Hombres que tienes sexo con hombres sin uso de preservativos.



-Tener contacto con las lesiones sifilíticas de la piel o de las mucosas de personas con sífilis es un factor para la transmisión de la enfermedad de transmisión sexual de sífilis.



A través de una circular dirigida a instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), entidades promotoras de salud (EPS), entidades adaptadas, regímenes especial y de excepción, el Dadis hace este llamado a la acción para contrarrestar la sífilis.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas