En Cartagena exigen intervenir a empresas de aseo

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios intervenir a las empresas de aseo Veolia y Pacaribe por no recoger la basura en los horarios establecidos.

El anuncio lo hizo el mandatario después de hacer un recorrido, en compañía del secretario general, Luis Roa, por varios sectores de la ciudad, donde hay basuras acumuladas porque las empresas de aseo no han cumplido con las rutas de recolección, especialmente en la localidad 3, jurisdicción de Veolia.



“Las empresas de aseo están haciendo esto a propósito y están tratando de generar malestar en la ciudad. Exigimos que la Superintendencia de Servicios, que es la entidad nacional encargada de vigilarlos y proteger a los usuarios, intervenga a Veolia y Pacaribe y los obligue a hacer su trabajo y deber”, precisó el alcalde el pasado domingo.

De igual forma, advierte que por ese incumplimiento no se les debe girar a estas empresas los recursos asignados para los subsidios de los barrios donde no han cumplido con la ruta de recolección.



“Además de intervenir, que se le descuente el subsidio correspondiente a los barrios que no prestaron el servicio”, indicó Dau.



Asimismo, el presidente de la JAC de Alameda La Victoria, Carlos Puello, denunció que en su barrio la empresa Veolia ha dejado de pasar a recoger la basura por más de ocho días, y que esta situación ha generado mosquitos y malos olores.



“Esto le ha traído al barrio que se ha proliferado el dengue, tengo una nieta que tuvo hospitalizada 15 días por dengue. Además, con la lluvia se arrastra la basura, y eso se convierte en un problema mayor, que incide en el flujo normal del cauce de las aguas lluvias en los canales”, precisó el líder comunal

Con el fin de buscar soluciones al reiterado incumplimiento de las empresas prestadoras, el pasado 12 de octubre, la Secretearía General llevó a cabo una reunión con los prestadores, en la que se hicieron presentes la Superintendente, el Procurador provincial, un delegado de Personería, la Procuradora ambiental, presidentes de organizaciones comunales, supervisores y otros funcionarios de la administración distrital.



En dicha reunión se hizo la presentación del informe correspondiente y las respectivas evidencias por el incumplimiento de ambas empresas. Sin embargo, pese a las explicaciones de los representantes legales ante las deficiencias, no ha habido mejora notoria en la prestación del servicio.



Además, la Procuraduría General de la Nación a través de su sede Provincial en la ciudad pasará una acción de carácter preventivo para asegurar y garantizar el servicio de recolección en Cartagena.





CARTAGENA

