En Cartagena nacieron más de 1.300 niños venezolanos en clínica Calvo

Con cierre al mes de agosto de 2019, en la clínica de maternidad Rafael Calvo de Cartagena han nacido aproximadamente 4.900 niños.



El origen de los padres en un 53 por ciento de estos nacimientos es Cartagena; el 33 por ciento es de origen venezolano y solo en el 12.95 por ciento de los casos, los padres vienen de diferentes municipios del departamento de Bolívar

Así lo confirmó Érica Martínez, subgerente científica del centro asistencial.



"A la Maternidad Rafael Calvo llegan todos los casos del régimen subsidiado, además de todas las mamitas que no tienen siquiera un carnet de salud, como es el caso de las venezolanas", afirmó la funcionaria de la clínica, que en el segundo semestre del 2019 fue cerrada durante una semana por determinación de los anestesiólogos de suspender los servicios, por una deuda cercana a los 800 millones de pesos

Hay altas cifras de menores de edad que llegan allí a dar a luz. Foto: Archivo EL TIEMPO

Un 14 por ciento de las madres gestantes que llegan a esta clínica vienen con 0 controles prenatales, y el 42 por ciento de los casos son de morbilidad extrema, exigen vigilancia estricta y tienen un alto riesgo de morir durante el parto.



De estos casos de extremo riesgo, según la clínica, el 30 por ciento es de madres migrantes venezolanas.



“Acá nos llegan los casos de más alta morbilidad y no precisamente asegurados; todos los niños nacen salen con su registro civil de nacimiento lo que le permite a sus padres realizar otro tipo de requisitos y trámites administrativo y vigilancia y control”, suma la funcionaria, que asegura que pese a esta crisis en la salud y pese a la crisis financiera, la Clínica Rafael Calvo no presenta un solo caso en el 2019 de mortalidad.



La funcionaria se declaró preocupada por las altas cifras de menores de edad, que llegan allí a dar a luz.



"Este es un porcentaje bastante alto con el 29 por ciento de casos son jóvenes que no pasan de los 19 años de edad", señaló.



Esta clínica cartagenera se ha convertido cada año en ítem clave de la ciudad para tener el pulso del impacto migratorio y la tasa de embarazos en adolescentes.



Cartagena