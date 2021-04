Con 63 % de ocupación UCI y  fiestas, Cartagena reta a la pandemia 

Cartagena llega a un 63 por ciento de ocupación de camas UCI, para la atención de enfermos con coronavirus.



En medio de la creciente pandemia, la Policía intervino durante los pasados días festivos de Semana Santa más de 609 eventos con aglomeraciones y fiestas clandestinas, en barrios de la capital bolivarense y en la zona insular.



Sin embargo, las autoridades aún no decretan ninguna medida para contener el avance de la pandemia.



En las calles y zona insular, turistas y locales protagonizan masivas fiestas clandestinas y faltan a medidas básicas de bioseguridad y distanciamiento social.



En video quedó registrada, por ejemplo, la masiva fiesta convocada por la DJ Natalia París en el norte de la ciudad.

La Covid rumba de @NataliaParis_ en Cartagena en medio del tercer pico de la Pandemia en el país. pic.twitter.com/HvZNBZhWJi — John (@PilotodeCometas) April 4, 2021

También quedó registrado en video un operativo de las autoridades de la ciudad a una ‘covid fiesta’ en islas del Rosario.



En un exclusivo hotel en zona insular fueron halladas una veintena de personas el pasado fin de semana en una fiesta de música electrónica por la que pagaron 200 mil pesos por persona. Pese a que la fiesta era al aire libre y frente a una paradisiaca playa, pocos asistentes llevaban tapabocas y no había distanciamiento social.



“Con el apoyo de la Armada Nacional, junto a la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, en la zona insular de Islas del Rosario, se realizó la suspensión inmediata de un evento masivo no autorizado, convocado a través de redes sociales, aplicando la medida de suspensión temporal de actividad económica al hotel Isla del Pirata, de acuerdo al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, al no contar con documentación actualizada para el desarrollo de la actividad comercial”, señala la Policía.



En otro lugar, gracias a la información de la comunidad, en una exclusiva propiedad residencial, tipo campestre, policías también aplicaron medidas correctivas de comparendo al organizador de un evento masivo de música electrónica. Además, recibió otro comparendo por el porte de un arma de letalidad reducida, y se realizó su incautación.



En toda la ciudad, según la policía, aplicaron más de 1.208 comparendos a ciudadanos que desacataron las medidas de distanciamiento social y uso de elementos de bioseguridad, reguladas mediante decretos del gobierno nacional y la autoridad distrital.



Se impusieron 12 medidas correctivas de suspensión temporal de actividad económica, en cumplimiento al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en toda la ciudad, y se aplicó la suspensión inmediata de la actividad en dos eventos masivos no autorizados por la secretaria del Interior y Convivencia, en las Islas del Rosario y el corregimiento de Punta Canoa.





De manera conjunta, la Policía Metropolitana y la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, continuarán los operativos de control en la ciudad, corregimientos y zona insular, para prevenir eventos masivos o aglomeraciones, que generen un aumento en el nivel de contagios de Covid – 19.

