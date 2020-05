En Cartagena investigan agresión de un taxista a una enfermera

Una enfermera jefe fue agredida en Cartagena por un taxista que le arrojó una sustancia en el rostro.



La prestadora de servicios de salud caminaba por la ciudad rumbo a su trabajo cuando se produjo el ataque por parte del conductor.



“Iba hacia su trabajo con su uniforme cuando el taxista le lanzó un líquido, al parecer, una sustancia abrasiva a la cara”, relató Jaime Fandiño, presidente del Centro Colombiano de Epilepsia, lugar donde trabaja la joven.

Las directivas del centro asistencial aseguran que el líquido no le provocó quemaduras en el rostro, pero si causó irritación en los ojos.



(Le puede interesar: Las amenazas que ponen en riesgo las vidas de los médicos en Colombia)



Además, la sustancia que no ha sido identificada irritó algunas partes del rostro de la joven, y según el centro médico hay alergia y fuerte picazón.

Iba hacia su trabajo con su uniforme cuando el taxista le lanzó un líquido, al parecer, una sustancia abrasiva a la cara FACEBOOK

TWITTER

Los ataques y agresiones verbales contra el gremio médico y de enfermeras han aumentado en los últimos días en la ciudad en medio de la pandemia por coronavirus.



Cartagena suma 344 pacientes positivos, 30 personas muertas y 112 personas recuperadas por la pandemia.



“No estamos seguros si fue un abrasivo. Es claro que no fue ácido, pero fue una agresión grave, de manera que nosotros rechazamos enérgicamente este acto porque es una estigmatización hacia el personal de la salud, eso no se puede hacer nunca, sobre todo en este momento que necesitamos tanto de nuestro personal de la salud”, agregó Fandiño.



(Además: Agresión a médico, síntoma de la crisis que agobia a migrantes)



Según el centro médico, la víctima no pudo identificar a su agresor ni tomar las placas del carro, pero hubo testigos de la agresión que en este momento son indagados por las autoridades.



“No hemos podido establecer el tipo de líquido que se le lanzó, pero si queremos hacer un llamado por este tipo de actos, delitos y discriminación, esto no puede seguir pasando en Colombia”, manifestó Fandiño.



(Lea también: Médicos piden protección por constantes agresiones de la comunidad)



CARTAGENA