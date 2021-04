Video: En Cartagena cierran fiesta clandestina con 300 personas 

En la Avenida El Bosque las autoridades de la ciudad intervinieron un establecimiento donde se desarrollaba una fiesta clandestina con más de 300 personas.



En la fiesta que se llevaba a cabo en un establecimiento cerrado desacataban las medidas de bioseguridad, sin distanciamiento ni tapabocas.



En Cartagena hay toque de queda entre las 10 pm y las 5 am, y los fines de semana entre las 12 am y las 5 am, y no hay permiso para este tipo de eventos.



En el local intervenbido suspendieron temporalmete la actividad económica, por 10 días, y le fue impuesto un comparendo, en concordancia con la Ley 1801 de 2016, Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



Durante este fin de semana, para contener la propagación del Covid -19, en Cartagena fueron aplicandos 217 comparendos por no acatar las medidas de toque de queda y por participar en eventos masivos no autorizados y aglomeraciones, incluidos varios en el Centro Histórico donde la Policía también recuperó 6 niños que eran explotados mendigando.

La ciudad llegó al 66 por ciento de ocupación de camas UCI y tres clínicas reportan un ciento por ciento de ocupación.

