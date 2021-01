En Cartagena urge intervenir casas deterioradas en Centro Histórico

En el Centro Histórico de Cartagena hay 42 inmuebles que se encuentran en avanzado estado de deterioro y falta de mantenimiento, de ellos 12 presentan daños de gravedad.



Durante la pandemia un balcón se desplomó sobre un taxi frente al Palacio de la Aduana, por fortuna no hubo heridos.



El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, asegura que en el inventario de edificios con problemas en sus estructuras bajó de 95 a 42, gracias a los trabajos de seguimiento y evaluación constante realizados por el IPCC, en alianza con otras instituciones del Distrito y entidades privadas y públicas.



(En contexto: 'En mi primer año de Gobierno me he defendido de 1.400 tutelas': Dau)

Se trata de balcones que amenazan con desplomarse y fachadas en deterioro, en uno de los escenarios turísticos más fotografiados del país.



El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, hizo un urgente llamado a los propietarios de estos inmuebles para que inicien cuanto antes las intervenciones que se requieren y así evitar accidentes que comprometan la integridad de transeúntes de esta zona, sean nativos o extranjeros.



“No podemos seguir así. Le pedimos a los propietarios que hagan lo que tienen que hacer porque si no hacen los arreglos procederemos con procesos legales”, dijo el Alcalde, que en la mañana de este miércoles realizó un recorrido de inspección para colocar avisos y cintas de peligro en los inmuebles que presentan mayores riesgos de desplome parcial o total.



El mandatario insistió a los propietarios que inicien las intervenciones para evitarse sanciones como el embargo de sus bienes.



(Lo invitamos a leer: Zoológico de Barranquilla, con club digital para los niños)

El Ipcc busca incentivar el sentido de pertenencia en los ciudadanos, acompañando a los propietarios para que conozcan las normas del patrimonio. Foto: Yomaira Grandett/EL TIEMPO

Dijo que la situación es de mucho cuidado, porque si llegara a caerle parte de un balcón a un transeúnte, además, de los daños físicos que pueda causar, se vería comprometida la imagen de la ciudad.



La directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, Saia Vergara Jaime, dijo que estas acciones para identificar los inmuebles en mal estado se hicieron gracias a un reciente convenio suscrito con la Sociedad de Mejoras Públicas, SMP; y también a los periódicos patrullajes que hace la División de Patrimonio del IPCC y el desarrollo de un convenio con el Observatorio de Patrimonio Cultural, de la Universidad de Cartagena.



En el recorrido estuvieron el director de la Oficina de Gestión de Riegos, Fernando Abello; la Inspectora de Policía, Mónica Herazo, así como varios oficiales de la Policía Metropolitana.



(Le puede interesar: Medellín no tendrá toque de queda este fin de semana)

en su mayoría se encuentran abandonados o representan riesgo para la vida” FACEBOOK

TWITTER

“Hicimos señalizaciones para que la ciudadanía sepa que hay riesgo y obligación de los propietarios para arreglar las estructuras deterioradas. Nosotros enviamos oficios ofreciendo asesorías a los dueños en caso que desconozcan la normativa. Si no atienden nuestro llamado procederemos a las acciones legales pertinentes”, dijo la Directora del IPCC.



El director de la División de Patrimonio del IPCC, Alfonso Cabrera Cruz, dijo, por su parte, que una vez detectados los edificios en riesgo se priorizaron 12 de ellos, “que están en estado muy grave y en total descuido”.



El funcionario añadió que estos, "en su mayoría se encuentran abandonados o representan riesgo para la vida”.



El IPCC ha reportado a los órganos de control y a la Oficina de Control de Riesgos e Inspección de Policía para que hagan seguimiento y tomen medidas que eviten un accidente.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Fondo de Adaptación deberá pagar millonaria suma por puente Hisgaura

Incendio en taller de motos dejó cuatro locales afectados en Medellín

Cartagena