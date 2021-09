En video: inauguraron alumbrado público en Vía La Cordialidad de Cartagena

El Distrito de Cartagena inauguró la expansión del alumbrado público que abarca más de cinco kilómetros de la Vía de La Cordialidad, en el tramo que va desde Canal Calicanto hasta Villas de Aranjuez.



Una obra que promete impactar no solo a comunidades vulnerable de esa zona sino al transporte de carga que se mueve en el norte del Caribe.



"Para darme cuenta de la necesidad del alumbrado público en la vía La Cordialidad no me hicieron falta favores de allegados, gestiones de terceros, ni esperar un fallo de proceso judicial. Es esta la diferencia de un proceso transparente, sin corrupción y que solo busca servir a la gente", dijo el alcalde de Cartagena William Dau.

Esta expansión del alumbrado público, llevada a cabo por la administración distrital de la mano de su aliado estratégico EPM, tuvo un valor aproximado de $1.136 millones de pesos y consta de más de 3.000 metros de redes aéreas y 1.600 metros de redes subterráneas. Además, se instalaron 161 postes nuevos y 214 luminarias de tecnología led.



“Hoy venimos a cumplirle a Cartagena, a cumplirle a las comunidades ubicadas entre el Canal de Calicanto y Villas de Aranjuez, pero también a todas las personas, locales y turistas, que transitan por esta vía que, además, es la entrada más antigua que tiene Cartagena”, apuntó el secretario General del Distrito, Luis Enrique Roa Merchán, quien agregó que gracias a la ejecución de este proyecto, “Cartagena ya cuenta con el 84% de sus vías principales iluminadas con luces led. Así como con una expansión de la red de alumbrado del 39%”.



La obra tuvo dos fases de ejecución: la primera, que supuso la construcción de la red en 2.8 kilómetros de la vía Cordialidad, desde el Puente Calicanto hasta la Glorieta de El Pozón y la segunda, de 2.5 kilómetros, desde la Glorieta de El Pozón hasta el ingreso de Villas de Aranjuez, para un total de 5,3 kilómetros de expansión del alumbrado público en esta vía tan importante para la ciudad.

Comunidades beneficiadas

“Desde la primera semana que vi la luz yo me alegré: por fin después de tanta tutela, tanta problemática, después de 20 años de lucha se dio el alumbrado público en la administración del Alcalde Dau. Agradecidos estamos, nos cambió la cara de este pedazo, y la inseguridad es menos, porque donde hay oscuridad hay mucha inseguridad”, Rigoberta Ramos Gómez, presidenta de la JAC del sector Primero de Mayo de El Pozón.



"Esto me ha parecido magnífico, porque se ha cumplido algo que en 11 años no fue posible. Estamos viendo una realidad, que a diario suplicábamos que se hiciera en vista de tantos accidentes por la oscuridad. Definitivamente estamos emocionados.", Diego Luis Córdoba, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villas de Aranjuez.



Entre los barrios beneficiados por la expansión de este alumbrado se encuentran Anita, Villa Rosita, Villas de la candelaria, El Pozón, La India, Urbanización, Colombiatón, Flor del Campo, La Sevillana, El Portal, Ciudad Bicentenario, Los Almendros, Ciudadela y Villas de Aranjuez, al igual que todas las personas que transitan por esta vía.

*Con información del Distrito de Cartagena

