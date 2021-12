Atención viajeros: Cartagena de Indias mantiene medidas de toque de queda entre las 3 a.m. y las 5 a.m., por cuenta de la pandemia por coronavirus.



El 25 de diciembre próximo y el 1 de enero de 2022 no habrá toque de queda.



Además, para los mayores de 12 años es obligatorio presentar el carné de vacunación o el certificado virtual que acredite el esquema completo de vacunación.

El actual decreto tiene vigencia

hasta el 31 de enero de 2022

Así lo determina el nuevo decreto del Distrito de Cartagena con el cual busca afrontar la temporada alta de turismo de fin y año nuevo e impulsar la reactivación económica en medio de la pandemia.



La Alcaldía de Cartagena expidió el Decreto 1327 del 14 de diciembre de 2021, el cual estará vigente desde las 00:00 horas del 15 de diciembre de 2021, hasta las 24:00 horas del 31 de enero de 2022.



Las playas de Cartagena están abiertas a los bañistas todos los días de 8 am a 6 pm. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Carné con esquema completo

de vacunación es obligatorio

En Cartagena se exige a los mayores de 12 años el carné de vacunación contra el COVID-19 o certificado digital con el esquema completo de vacunación, como requisito obligatorio para el ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva y en bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias.



Horario de playas y Uso de tapabocas

El ingreso a las playas autorizadas se mantiene entre las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.



El uso de tapabocas es obligatorio en espacios públicos y establecimientos de comercio, en donde además se deberá garantizar el distanciamiento social.



La nueva normativa prohíbe la venta, distribución y uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o cualquier otro artefacto explosivo. Solo estarán permitidas las demostraciones públicas de fuegos artificiales autorizadas por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana.

En medio de la más alta temporada de turismo, con pandemia, Cartagena mantendrá las medidas en las playas. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Horarios de establecimientos, eventos y espectáculos

El horario de funcionamiento de tiendas, estancos, billares, terrazas, refresquerías y salsamentarías será hasta las 12:00 a.m.



El horario de apertura de bares y gastrobares será desde las 10:00 a.m. de cada día.



La realización de cualquier tipo de espectáculo público o eventos de fiestas electrónicas y de cualquier otro tipo, en playas y espacios públicos será desde las 10:00 a.m.



Todo evento público y privado deberá contar con la autorización de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, previo al lleno de los requisitos legales.Estará prohibido el estacionamiento de buses turísticos en los barrios Bocagrande, Castillogrande y Laguito.

Cartagena

