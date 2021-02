'No sentí ningún dolor ni malestar': primer vacunado en Cartagena

Con la aplicación de la primera dosis a un profesional de la salud del Hospital Universitario del Caribe (HUC), se inició en la tarde de este jueves en Cartagena la vacunación contra el covid-19.



“Hoy empezamos una nueva etapa de esta gran batalla que desde hace un año estamos dando en contra de este mortal virus. Estoy seguro de que con esta vacuna se abrirá la oportunidad para que nos protejamos y le digamos ‘adiós’ a la pandemia", señaló Felipe Aguirre Arias, agente especial interventor del HUC designado por la Superintendencia Nacional de Salud.



El primer vacunado fue el médico intensivista Juan Manuel Montes Farah, actualmente subgerente de cuidado crítico, quien presta sus servicios en el HUC hace 46 años.



"Me siento contento, satisfecho, no sólo por ser el primer vacunado en mi ciudad, sino porque vendrán muchos mas", dijo el doctor Montes Farah.



Desde que empezó la pandemia en la ciudad, hace casi un año, el médico Juan Manuel Montes Farah ha trabajado con el agente especial interventor del hospital en brindar atención integral a cerca de 6 mil personas diagnosticadas con patologías relacionadas con el covid-19.



"No sentí ningún dolor ni malestar. Sentí menos que cuando me pinchan la nalga. Les digo que esto es un beneficio y todos tenemos derecho a vacunarnos, es peor no vacunarse", agregó el galeno.



En el HUC de Cartagena hoy se vacunaron 60 personas Foto: HUC

Este médico intensivista de 69 años de edad se desempeña como catedrático en la Universidad de Cartagena.



En la primera jornada de inmunización del HUC fueron vacunadas 60 personas.



En la Clínica de El Bosque, segundo punto de vacunación, se administraron 20 vacunas más, para un total de 80 dosis que se aplicación en el primer día de inmunización en la ciudad.



Para esta región del caribe colombiano el Gobierno Nacional dispuso de 1.260 vacunas, de este primer lote de 50 mil biológicos que llegaron al país.



En el acto de la primera vacuna en Cartagena solo estuvo presente la directora del departamento administrativo distrital de salud, Dadis, Johana Bueno, y personal local de la salud.



La directora del Dadis, Johana Bueno, describió el momento como "histórico, emocionante y estamos motivados por este acontecimiento, por lo mucho que significa, tanto para los profesionales de la salud, como para todos los cartageneros y cartageneras" .



Precisó que la meta diaria es vacunar a 200 profesionales de la salud de la primera línea de atención de la Covid-19, hasta agotar las 1.260 vacunas dispuestas por el Ministerio de Salud, en esta primera fase del plan nacional de vacunación, en Cartagena.



También señaló la funcionaria que hoy se habilitó, además del Hospital Universitario del Caribe y la Clínica del Bosque, los puntos de Gestión Salud San Fernando, y 3 centros de la ESE Local Cartagena de Indias.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien llegó minutos después de aplicada la primera vacuna, manifestó que es una gran noticia para la ciudad y para Colombia, teniendo en cuenta que esta fue una de las capitales que tuvo picos de la pandemia, pero que, con el buen manejo de las autoridades de salud del Distrito se logró bajar la letalidad y mortalidad, y reactivar su economía.



"Vinimos a supervisar, cómo marcha la jornada de vacunación. Hemos distribuido para el departamento de Bolívar 1.542 vacunas, de las cuales, aproximadamente, un poco más de 1.200 están para la ciudad de Cartagena", indicó el funcionario.



Así mismo Ruiz señaló que "esperamos que, con la velocidad en la que vamos, se complete en 5 días la vacunación completa en el Hospital Universitario del Caribe, que es el más grande y en donde hay mayor población, para tener cerrado el tema de Cartagena y poder, posteriormente, con el próximo envío que estará llegando el próximo miércoles 24 de febrero, para distribuirlas e iniciar nuevamente la vacunación con otros trabajadores de la salud que están en la primera línea".

