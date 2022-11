A la laguna de El cabrero y al Caño de Angola, en Cartagena, no les cabe un relleno más para la construcción de edificios.



Estos dos cuerpos de agua hoy sufren las invasiones y obras de estratos cero al seis.

​

Pero además de afectaciones a estos cuerpos de agua, que están a punto de desaparecer, en esta zona de la ciudad, otrora engalanada por casonas republicanas, como el hogar del expresidente Rafael Núñez, hoy ha sido invadida por torres para apartamentos de más de 20 pisos.



(Además: Emergencia en Magdalena: el río se desbordó y destruyó cultivos en Guáimaro)



El caos vehicular es caótico a toda hora y la calidad de vida de sus comunidades ha diezmado.

Franja donde se pretende levantar edificio pertenecería a zona de bajamar, playas marítimas y aguas marinas

Facebook Twitter Linkedin

Según la comunidad de El Cabrero, desde el proyecto cortaron el manglar para ampliar la frontera del predio. Foto: archivo particular

Dimar aseguró que la denuncia sí era de su jurisdicción, y confirmó que la franja donde se pretende levantar el edifico sí pertenece a predios de baja mar, playas marítimas y aguas marinas FACEBOOK

TWITTER

Así lo vienen advirtiendo desde el 2019 las comunidades de El Cabrero, en especial por el proyecto Vento: un edificio de apartamentos que buscan construir privados, presuntamente, en zona de manglar.



Se trata de una torre de 9 pisos con 66 apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas y áreas desde 51 hasta 105 metros. Cuenta con Lobby doble altura, dos piscinas, gimnasio, sala lounge en cubierta, espacio para co-working, y pent-house duplex. Los apartamentos tienen un costo, a partir, de 647 millones de pesos.



No obstante, la obra se ejecutaría a menos de 30 metros de la línea de bajamar, lo que para la comunidad viola la ley.



(También: El 'Triángulo de las Bermudas' antioqueño, el punto donde hay desapariciones)



El lote en pelito está descrito en documentos como la 'Manzana 3', y está ubicado a orillas de la laguna de El cabrero. El proyecto es promovido por la sociedad Araujo y Segobia y Electica S.A.S.



Ante las posibles afectaciones a los cuerpos de agua y calidad del medioambiente en la ciudad, la comunidad acudió a la Dirección Marítima, Dimar.



“En un primer acercamiento, la Dimar aseguró que la denuncia sí era de su jurisdicción, y confirmó que la franja donde se pretende levantar el edifico sí pertenece a predios de baja mar, playas marítimas y aguas marinas”, recuerda el ciudadano que denuncia.



Hoy, la obra está paralizada y cursan al menos siete acciones judiciales contra actos administrativos.



"No obstante, meses después la Dimar cambio el concepto y manifestó que no era de su jurisdicción y que el lote señalado supuestamente tiene tratamiento especial que tiene uso residencial, comercial y turístico", añade el líder de El Cabrero.

La obra permanece cerrada por las autoridades

Facebook Twitter Linkedin

Render de edificio que se construiría sobre manglar. Foto: archivo particular

El Concejo de Cartagena fue escenario en las últimas horas de un debate a este proyecto urbanístico. Allí se evidenció que los funcionarios del EPA, que hicieron el último cierre de la obra, no eran de planta sino que ejecutaron el cierre bajo la modalidad de OPS, lo cual podría afectar el cierre de la obra.



(Le puede interesar: ¿Quién es Vivian Polanía, la jueza que se hizo viral por fumar en cámara?)

La comunidad tuteló el proyecto

Facebook Twitter Linkedin

Cuerpos de agua como el caño de Juan de Angola y la Ciénaga de la Virgen son invadidos por urbanizadores piratas. Foto: César Alandete/EL TIEMPO

Desde el año 2020 la comunidad solicitó la intervención de establecimiento público ambiental, EPA, por intermedio de un derecho de petición en el cual piden la defensa los dos cuerpos de agua.



El17 de septiembre del 2020 el EPA elevó una medida preventiva y sancionatoria sobre el predio y formularon pliego de cargos a Eléctrica s.a.s., empresa socia del proyecto.



Cardique abrió una investigación administrativa y un auto a finales del 2020, el cual impone medida preventiva, y por ello la obra está paralizada.



El 22 de septiembre del 2020, la comunidad elevó un derecho de petición a la Curaduría Urbana número uno y a la oficina de control urbano.



(Le puede interesar: Campesinos de La Mojana irán a paro para reclamar ayudas por el fuerte invierno)



El 20 de octubre del mismo año, la oficina de control urbano respondió que no existe ningún trámite ni estudios sobre dicho proyecto inmobiliario.



Ante las evasivas de las autoridades, la comunidad tuteló el proyecto



Cartagena