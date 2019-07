Puerto en Cartagena niega que contaminó bahía con residuos de carbón

La Dirección Marítima, Dimar, confirmó que sí hubo malas prácticas y manejo irresponsable en la limpieza de residuos de carbón que fueron arrojados a la bahía de Cartagena por parte del Puerto de Mamonal, y que fueron reveladass en un video difundido por las redes sociales, el cual fue captado por un marino de una de las embarcaciones que atraca en el puerto industrial.



“Estamos ante un mal procedimiento al realizar la limpieza del muelle donde se estaba realizando el trasbordo de un producto llamado coque metalúrgico. Este producto genera unos residuos que quedan sobre el muelle pero al hacer el lavado de este muelle, se observa que lo están dirigiendo hacia el mar”, señaló el Capitán de Navío Pedro Javier Prada Rueda, director de la Dirección Marítima Dimar

En el video se observa a funcionarios del puerto mientras lavan con chorro de manguera el muelle pero el agua contaminada va a dar al mar.



“Los residuos se deben dirigir hacia unos sistemas de drenaje con unos canales lo suficientemente amplios, que debe tener esta corporación portuaria, con el fin de minimizar las partículas que puedan caer al mar por efecto de la operación de limpieza del muelle”, agregó Prada Rueda.

En las imágenes también se observa una mancha negra y espesa que se mezcla con el mar, mientras los funcionarios arrojan las aguas con residuos de carbón al mar.



“De acuerdo con las competencias de Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y de la Capitanía de Puerto de Cartagena se debe ahondar en estas investigaciones y determinar lo ocurrido y evitar que estas malas prácticas vuelvan a ocurrir y minimizar el impacto de las actividades marítimas y portuaria sobre la bahía de Cartagena”, agrega el directivo de la Dimar.

Esta es la forma irresponsable como estarían limpiado los muelles en uno de los puertos de Mamonal en #Cartagena los residuos de carbón van a dar directo a las aguas de la bahía de Cartagena @MinAmbienteCo @AlcaldiaCTG #cardique @ANLA_Col pic.twitter.com/zosvi3yIsl — John (@PilotodeCometas) 10 de julio de 2019

El Puerto de Mamonal, señalado de ser el responsable de esta práctica irresponsable, respondió y señaló que no hay malas prácticas que contaminen.



“El video no es más que un evento desafortunado, porque relaciona a dos trabajadores del puerto que están haciendo aseo con una mancha en el mar, que es producida por un buque que va zarpando y que genera turbulencia”, señaló la empresa, entidad que no pertenece a la Sociedad Puerto de Cartagena.

El puerto asegura que la turbulencia generada por los motores del barco hacen que el agua se ponga de un color oscuro. Sin embargo, en el video no se observa ningún barco en movimiento, pero si una mancha oscura que se va internando en el océano.



“Estas empresas dentro de su plan de manejo ambiental contemplan situaciones como el manejo de carga, que llevan a que se generen residuos que pueden contaminar el mar; por eso los sistemas que manejan nuestros puertos para evitar la contaminación se implementan y se verifican por parte de la autoridad marítima con el fin de minimizar el riesgo de contaminación”, puntualizó el director de la Dirección Marítima.



