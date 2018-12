En Cartagena denuncian abusos en costos de las carreras de taxis 

La Corporación de Trismo de la Cartagena augura que 250 mil turistas coparan la ciudad en esta despedida de año.



Los paseos al Centro Histórico y a la zona turística de Bocagrande y las playas de La Boquilla son casi que una obligación para los miles de visitantes que llegaron, y muchos taxistas ya están abusando del valor real de las carreras.



“Del barrio Crespo al centro comercial Mall Plaza la carrera en taxi cuesta 8.000 pesos, en estos días están cobrando 10.000 porque tienen que dar una vuelta, de siempre, por la rotonda. Y no fue solo un taxista que salió con ese cuento”, denunció Gina Bustos, comunicadora cartagenera.



“De Zaragocilla al centro nos cobraron 15 mil pesos y vale 10 mil pesos”, alegó el abogado Manuel Sánchez, quien llegó con su familia.

El abuso de algunos taxistas ha llegado al punto que solo se mueven entre el sector turístico de Bocagrande y el Centro Histórico, pero si algún usuario necesita un servicio en los extramuros de la ciudad colonial se niegan.



Las autoridades atentas

​

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt)de la ciudad recuerda que cada taxi debe portar su planilla en un lugar visible con los datos del conductor y la tabla de valores de las carreras.



El Datt determinó que la tarifa mínima es de 6.700 pesos, y hay un recargo nocturno de 500 pesos, el cual rige desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m. La carrera del Centro Histórico al sector del Pie de la Popa tendrá el costo mínimo, es decir 6.700 pesos.



Del Aeropuerto al Centro Histórico tiene un valor de 11.000 pesos; desde el Centro Histórico hasta el barrio San Francisco vale 7.200 pesos; a Zaragocilla en 9.200 pesos, a Ceballos 10 mil pesos, a Blas de Lezo 13 mil pesos. Estos precios fueron establecidos por decreto por la alcaldía.



Para los más arriesgados turistas, aquellos que quieren ir a Playa Blanca, estas son las tarifas:

Desde el Centro Histórico hasta el puente de Barú se cobrará 50 mil pesos, y hasta Playa Blanca 78 mil pesos; al corregimiento de Santana vale 62 mil pesos; a Ararca 57 mil pesos, y a Barú, que ya cuenta con carretera, vale 124.500 pesos.



Del Centro al barrio El Pozón, 18.800 mil pesos; hasta la zona industrial de Mamonal vale 26 mil pesos; a Punta Canoa son 33 mil pesos.



“Si la gente no denuncia no podemos sancionar, hoy tenemos esa capacidad de determinar si un taxista está cobrando correctamente o no, por ello la denuncia es clave”, dice José Molina, jefe de prensa del Datt.



El taxista que no lleve el aviso de las tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para pasajeros o si lo posee deteriorado o adulterado será multado con 8 salarios mínimos diarios vigentes.



Pregunte el precio de la carrera antes de partir y exija el valor establecido, es la advertencia de las autoridades a los turistas y cartageneros para que no se deje engañar por taxistas.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas