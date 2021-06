En Cartagena continúa el toque de queda entre las 10 p.m. y las 5 a.m.

En un nuevo decreto, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, ordenó el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable para la reactivación económica segura en el distrito hasta las 00:00 horas del 1 de julio de 2021.



La ciudad mantiene vigente las medidas de toque de queda todos los días entre las 10 p.m. y las 5 a.m. del día siguiente.



El ingreso a las playas autorizadas es de 8 a.m. hasta las 6 p.m. y el tránsito de vehículos turísticos, tipo chiva, es en el horario de 9 a.m. hasta las 6 p.m.



El Instituto Nacional de Salud reportó en las últimas horas 803 casos positivos y 14 muertes por coronavirus. Cartagena suma 96.681 casos positivos durante toda la pandemia y 1.671 muertes.

#CartagenaContraElCoronavirus | Mediante el decreto 0621, se levanta la medida de Pico y Cédula en Cartagena.



Conoce las medidas adoptadas en la ciudad de Cartagena. pic.twitter.com/qpgQ6HEPOr — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) June 16, 2021

A partir de ahora se permite el acceso y circulación de personas a entidades financieras, Mercado de Bazurto, almacenes de grandes superficies, almacenes y supermercados en general, sin importar el documento de identidad.



Siguen las restricciones al consumo de licor y desarrollo de espectáculos y eventos masivos.



En Cartagena, según el Dadis, la ocupación de camas UCI adulto en toda la Red Hospitalaria está en 92 por ciento. Pero según el Crue en la ciudad ya no hay camas UCI disponibles, y habría 16 pacientes con covid- 19 esperando una unidad de cuidados intensivos.



El uso obligatorio de tapabocas es obligatorio en espacios públicos y establecimientos de comercio, en donde se deberá garantizar el distanciamiento social.



Desde el 17 de febrero hasta este 15 de Junio, Cartagena ha recibido 370.402 dosis de vacunas discriminadas así: Sinovac (153.420), Pfizer (190.182) y AstraZeneca (26.800).



La violación e inobservancia de las medidas darán lugar a sanción penal y multas.



El pasado martes en la noche se suspendió la actividad comercial de El Santísimo Restaurante, en el Centro Histórico. La medida sancionatoria es de tres días, en los cuales no podrá ejercer su actividad comercial.





