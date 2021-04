INS confirma que en Cartagena circula variante británica de covid-19

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que en Cartagena ya circula la variante británica del coronavirus, que es mucho más contagiosa que el resto de cepas detectadas.



La directora del DADIS, Johana Bueno, explicó que, en reunión con el Centro de Investigaciones del INS notificaron de la presencia y circulación de la variante británica en el Distrito.



Según las autoridades de la salud, es altamente contagiosa, y se considera que, si hay un gran número de personas susceptibles es mayor el número de contagios. A su vez será mayor el porcentaje de positivos que requerirán cuidados hospitalarios.



Los síntomas son los mismos que presentan todas las variantes.



Johana Bueno hace un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de autocuidado y de responsabilidad personal, debido a que de las 50 variantes que circulan a nivel nacional, esta es más contagiosa, y no se requiere mucho tiempo de contacto con un positivo para contagiarse.



“Desde el DADIS se invita a la ciudadanía a no realizar visitas familiares, a utilizar el tapabocas, incluso, dentro de sus casas, y no exclusivamente en sitios concurridos o en la calle”, afirmó la funcionaria.



El Instituto nacional de Salud (INS) reportó el pasado lunes para Cartagena 400 nuevos casos positivos y 4 personas fallecidas por coronavirus.



La Ciudad Heroica llega a 63.376 contagios, 1.088 muertes por la pandemia. Además, hay más de 1.800 casos activos.



En los municipios de Bolívar se reportaron 65 nuevos casos positivos y 2 personas fallecidas en los municipios de Calamar, Carmen de Bolívar.



Bolívar llega a 12.310 contagios y 386 muertes; 11.085 pacientes se recuperaron y hay 839 casos activos de coronavirus.



Para enfrentar la emergencia, el Distrito expidió el decreto 0430 del 19 de abril de 2021, por medio del cual adopta restricciones para mitigar la emergencia.



Este decreto estará vigente desde las 00:00 horas del 19 de abril hasta las 00:00 horas del 2 de mayo de 2021.



Entre las medidas más importantes están el toque de queda que será todos los días de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.

