En Cartagena cierran bar por cuarta vez en medio del toque de queda

En medio del proceso de reapertura económica de Cartagena, en el barrio Blas de Lezo, autoridades suspendieron actividades comerciales por tres días al bar 'Primitivo' al no contar con la documentación necesaria para ofrecer servicios.



Este es el cuatro cierre que el Distrito le impone a este bar en un año, por la misma falta (no tener documentos del establecimiento).



En Cartagena rige la medida de toque de queda entre las 2 am y 5 am como medida sanitaria ante la pandemia por coronavirus.



El control a establecimientos públicos es permanente y aún más los fines de semana, todo con el fin que las personas que cuenten con las calidades que exige la ley y medidas de bioseguridad

Las caravanas por la seguridad, realizadas entre la noche del pasado sábado y la madrugada del domingo, en Localidad Histórica y del Caribe Norte, dejaron también el cierre del 'Gastro Bar Rooftop 47 SAS', luego de varias quejas ciudadanas.



El propietario de este negocio lanzó amenazas de muerte contra los funcionarios que adelantaron el cierre.



Durante toda la jornada, liderada por la Secretaría del Interior de la Ciudad, fueron cerrados de manera preventiva 9 bares y discotecas y se suspendieron varias fiestas, una de ellas, masiva, a cargo del picó ‘El Imperio’.



"La administración Distrital del Alcalde William Dau continúa realizando el control a los establecimientos públicos de manera permanente y aún más los fines de semana, todo con el fin que las personas que van a estos lugares tengan las garantías de estar en sitios que cuentan con las calidades que exige la ley, así como las medidas de bioseguridad”, señaló David Múnera Cavadía, secretario del Interior y Convivencia.

Operativos continuan en medio de la pandemia

Durante los operativos en la Localidad Industrial y de la Bahía las autoridades visitaron los barrios El Carmelo, La Reina, Ciudadela 2000, Nelson Mandela, Altos de Los Jardines y Blas de Lezo.



En estos sectores se cerraron de manera preventiva 5 bares y discotecas así: uno en El Carmelo, 3 en Nelson Mandela y uno en Altos de Los Jardines.



En localidad Histórica y del Caribe Norte, los operativos llevaron a los funcionarios hasta los barrios Chile, España y Bruselas.



A su vez, en la localidad de la Virgen y Turística hicieron cuatro cierres preventivos en terrazas, bares, discotecas y refresquerías.



“Aquellos establecimientos que son objeto de la medida de cierre temporal o preventivo deberán conseguir, tener y cumplir con las exigencias para su funcionamiento, hay una serie de requisitos que deben observar para poder abrir un establecimiento y la invitación es que cumplan con la normatividad, además de cerrar a la hora que dicta el decreto Distrital", señaló David Múnera Cavadía, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.



Múnera Cavadía recordó que los controles se mantendrán e invitó a la ciudadanía a reportar a la plataforma Ciresicc cualquier irregularidad.

