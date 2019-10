En Cartagena 'cocinan' alianza por alcaldía para vencer a maquinarias

A 12 días de la jornada electoral regional, en Cartagena se cocina una alianza promovida por tres candidatos, que buscan contrarrestar a la poderosa maquinaria política que respalda a William García Tirado, del Partido Colombia Justa Libres, a quien apoyan caciques de la política tradicional.



Se trata de William Dau, del Grupo Significativo de Ciudadanos Salvemos a Cartagena; Jaime Hernández, del movimiento significativo de Ciudadanos Cambiemos; y Armando Córdoba, Movimiento Alianza Verde, quienes hacen un llamado a cuatro aspirantes más, los llamados alternativos, en busca de un gran bloque, que pueda hacer historia y llegue al Palacio de la Aduana, el próximo 27 de octubre, para orientar hacia el norte las velas de La Ciudad Heroica.

William García ocupa el primer puesto en la intención de voto, seguido por William Jorge Dau, quien crece en respaldo popular. El tercer puesto lo ocupa Yolanda Wong (Partido de la U).



“Estoy trabajando en una Alianza con William Dau porque considero que es un candidato que representa ciudadanías libres igual que yo lo hago”, le dijo a este diario Armando Córdoba.



William Dau, que se trepó al segundo lugar en las encuestas con un discurso anticorrupción y sin 'pelos en la lengua', el cual está calando en las masas, lideraría la alianza.



'Los tres mosqueteros', como ya son llamados en las calles de Cartagena, se reunieron el pasado lunes ante sus seguidores en la tradicional Plaza de Bolívar del Centro Histórico de Cartagena para convocar a otros aspirantes a esta gran alianza.



Ellos reconocen que para sacar a Cartagena de la crisis administrativa que le dejaron 8 años de interinidad y corrupción se requiere más de un periodo.



Según 'los tres mosqueteros', la crisis de la ciudad es tan grave que se necesitan por lo menos 20 años para poner en orden la casa y pensar en el progreso.

“Desde hace 5 meses he venido buscando una alianza con Nabil Baladi (Transformemos a Cartagena); Sergio Alfonso Londoño Zurek ( Colombia Renaciente) y Claudia Fadul (Compromiso Ciudadano por Cartagena), en donde siempre dije que no podíamos llegar a un acuerdo, sino contábamos con William Dau, Armando Córdoba y demás alternativos. Siempre defendí esta posición, procurando que se lograra una alianza amplia e integra. Ahora que estoy sentado con William Dau y Armando Córdoba, continúo diciendo que no podemos llegar a una unidad sino contamos con la participación de Nabil, Sergio y Claudia”, señaló el candidato Jaime Hernández Amín, al término de un encuentro entre los tres candidatos.



Sin embargo, la gran alianza sigue ‘coja’ ante la ausencia de Nabil Baladi, Sergio Alfonso Londoño Zurek, Claudia Fadul y Wilman Herrera Imitola. Los otros alternativos.

Claudia Fadul dice que con Dau no

“La alianza siempre me ha parecido una sana solución para luchar conjuntamente contra las malas prácticas políticas. Desde Compromiso Ciudadano la propiciamos y trabajamos arduamente para que fuera una realidad. Desafortunadamente no se llegó a una decisión. Siempre he tenido voluntad de cooperar y de servir a Cartagena, pero pienso que en este momento ya es muy complejo concertarla”, responde Claudia Fadul, candidata por el movimiento Compromiso Ciudadano.



Fadul ha tomado distancia de William Dau por que según ella, “su programa, su forma de proceder y de comunicarse no se compadecen con las mías y porque esta ciudad necesita estabilidad y coherencia para avanzar y no me siento representada en él. Por último, porque no todo se vale para conseguir el éxito. Seguiré mi camino y que Cartagena decida con quien quiere seguir para desarrollarse o para estrellarse”.



Hernández Amín, Dau y Córdoba insisten en que la ciudad necesita un acuerdo programático que asegure que el nuevo alcalde esté rodeado del mejor equipo y alejado de los hilos de la corrupción que manejan tres familias tradicionales.



“Si yo llego a un acuerdo, sin respetar estos principios, la gente dejaría de creer en Jaime Hernández. Por encima de todo, deben primar los valores democráticos y la coherencia. No tengo ningún problema en ceder, siempre y cuando se cumplan estos principios que vengo defendiendo hace 5 meses”, agregó Amín.



El otro ‘temblor preelectoral’ se vivió la semana pasada cuando la candidata de la Colombia Humana, Adelina Covo, renunció a su candidatura, argumentando falta de garantías y una campaña desleal, y hoy promueve el voto en blanco.



El voto en blanco también crece con el voz a voz en las calles.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

