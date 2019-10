Alcalde electo de Cartagena asegura que le quieren hacer fraude

Orlando Higuera, delegado para de La Misión de Observación Electoral, MOE, en Cartagena, en diálogo con EL TIEMPO, denunció que el recinto donde se están llevando a cabo los escrutinios finales a las votaciones del pasado domingo no es el adecuado.



“Estamos haciendo la observación y el acompañamiento al sitio de los escrutinios y no es el adecuado: hay hacinamiento y el espacio no cumple con el mínimo de las condiciones de seguridad para los escrutinios finales. Las campañas han mandado muchos testigos y eso ha generado aglomeraciones nocivas para el proceso”, le dijo Higuera a este diario.

El alcalde electo de Cartagena, William Dau Chamatt, denunció que hay un entramado liderado por políticos corruptos que buscarían desvirtuar el triunfo masivo que alanzó en las urnas el pasado domingo.



“Daira Galvis se reunió con el registrador porque buscan destituirme antes de que me posesione”, señaló el alcalde electo de los Cartageneros William Dau que sumó 113.627 votos, seguido muy lejos por William García que alcanzó 102.708 votos.



García Tirado publicó en las últimas horas en redes sociales un mensaje en el que asegura que desde su campaña se habrían descubierto irregularidades en los formularios E 14 que favorecerían a Dau.

Me quieren robar las elecciones. Una manada de malandrines al servicio de García Tirado está tramando cosas oscuras en la Registraduría. Les ruego me rodeen para proteger los votos libres del pueblo. FACEBOOK

TWITTER

“Lamentable los hechos que se han evidenciado en los escrutinios de nuestra ciudad, los E14 de Alcaldía adulterados a favor del candidato William Dau. Estamos trabajando para descubrir este atentado contra la democracia”, señala García Tirado, quien llamó a sus electores a concentrarse hoy en la sede del conteo de la registraduría en el sector del pie de la popa. Precisamente el mismo escenario que advierte la MOE presenta hacinamiento.



El recién electo alcalde, William Dau, también alertó en sus redes sociales las intenciones de sus detractores.



“Me quieren robar las elecciones. Una manada de malandrines al servicio de García Tirado está tramando cosas oscuras en la Registraduría. Les ruego me rodeen para proteger los votos libres del pueblo que me eligieron. A primera hora en el barrio Torices detrás de muebles Jamar. No permitiré que roben las esperanzas del pueblo. Defendamos lo nuestro.”, señala DAU.



Las autoridades en Cartagena están en máxima alerta ante posibles hechos de orden público en las inmediaciones de la Registraduría ubicada cerca del Castillo de San Felipe.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas