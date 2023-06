Construimos a la Par, el programa de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), graduó por primera vez a 37 mujeres del barrio Nuevo Paraíso de Cartagena, quienes ahora estarán más capacitadas para desempeñarse en varios frentes claves de la industria de la construcción.



Estas mujeres se suman a otras 195 expertas en 'la brocha gorda', lo que significa que ya son 232 maestras de obra en Cartagena que se han capacitado en diversas especialidades como estuco y pintura, enchape y molduras en yeso, trabajo en alturas y seguridad y salud en el entorno laboral.



Incluso, reciben capacitación en violencia de género, desarrollo de habilidades sociales y educación financiera.

Camacol busca contribuir así al cierre

de brechas de género en el sector

Mujeres que se graduaron como constructoras en Cartagena. Foto: Construimos a la Par, la apuesta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)

“¡No se imaginan el orgullo que me genera verlas! Hace un mes estuve acá y les dije que quería venir el día de la graduación; por eso, verlas aquí, listas para recibir la certificación, me hace muy feliz. No deja de sorprenderme su capacidad de hacer mil cosas y no cualquier cosa”, afirmó el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, quien recordó que solo el 7 por ciento de los trabajadores del sector de la construcción está compuesto por mujeres.



El directivo resaltó que con este programa están ayudando a romper esa tendencia y ellas sean ejemplo para otras mujeres. Camacol busca contribuir así al cierre de brechas de género en el sector.



“Se han preparado con dedicación para trabajar en el sector constructor, con las botas bien puestas, para construir región y país sin descuidar jamás su papel de madres, esposas o hijas… ¡Sin duda tenemos mucho que aprenderles, mucha energía de la cual debemos contagiarnos!”, agregó, a la vez que destacó el trabajo de la regional del gremio en Bolívar.



¡En la construcción no hay género!

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, con algunas de las mujeres graduadas del programa Construimos a la Par. Foto: Construimos a la Par, la apuesta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)

“Hoy es un día de esos en los que agradecer me genera satisfacción, ya que como profesora del programa no solo enseñé a edificar construcciones y a realizar acabados. También acompañé proyectos de vida de mujeres, que no veían en la construcción la posibilidad de ingresar laboralmente para cambiar su calidad de vida y la de sus familias; hoy, eso es posible”, señaló Yulissa Batista Mendoza, docente y líder de Construimos a la Par en Cartagena.



Batista anotó que en la construcción no hay género. “Por eso, me siento muy orgullosa de que todas estas mujeres valientes y guerreras, que creyeron en el programa y que hoy tienen una formación, puedan tener mejores oportunidades laborales”.



Leydi Pardo Orozco es una de ellas. “Me siento muy contenta, esto es una motivación más para continuar participando y seguir avanzando; además, un impulso para sacar nuestro futuro y el de nuestros hijos adelante”.



El presidente de Camacol reiteró la importancia del trabajo de Camacol, regional Bolívar, y el papel de varias organizaciones que se han sumado al programa, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Grupo Social, la Secretaría de la Mujer - Gobernación de Bolívar y la Fundación Santo Domingo.



“Esperamos seguir trabajando con ustedes, porque nuestro objetivo es vincular a más mujeres en todos los niveles de las organizaciones de la cadena de valor de la construcción, para que sigan sumando como parte de la fuerza laboral de la actividad edificadora en Colombia, porque cuando se quiere se puede salir adelante. Así Construimos a la Par, así construimos un mejor país”, concluyó Herrera.

