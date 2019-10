En Caldas ya se empezó a edificar un gran Parque Tecnológico

Manizales camina hacia el desarrollo de los emprendimientos de base tecnológica, una de las vocaciones académicas más marcadas en la capital.

Aprovechando que los jóvenes locales se están formando en esta materia, universidades, gobierno, empresas privadas y gremios se han propuesto potenciar el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), enfocadas sobre todo en la innovación.



La gran fortaleza de emprendimiento en tecnología e innovación (TI) en Manizales y Caldas está relacionada con el desarrollo de videojuegos y software, también la animación y los contenidos digitales. En cuanto a empresas TIC, la industria más consolidada es la de los call centers.



En la capital no existe aún una estructura física donde se reúnan todos los actores de este segmento de mercado; sin embargo, el interés general de incentivarlo ha logrado que se creen alianzas para esto.

“No hay espacios o edificaciones como tal, pero está la institucionalidad que viene trabajando alrededor del tema. La sinergia de la ciudad ha permitido que se trabaje en pactos de innovación, formación y apoyo al desarrollo de empresas de base tecnológica”, indicó María Magdalena Builes, secretaria de TICS y Competitividad de Manizales.



Según la información de esta dependencia en el más reciente censo, aún en construcción, se conoce de 50 pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas al mercado TI.



Además, otra industria que viene creciendo son los call centers, se cree que hay 44 operando en la ciudad, y son una fuente importante de empleo.



De otro lado, hay cerca de 120 empresas con servicios relacionados con el sector TIC, sin área específica identificada, pues el censo trata en estos momentos de clasificarlas.



Con ese panorama, al inicio de la actual administración –en 2016– se contempló la creación de CityTech, un centro tecnológico que abarcaría a todos los empresarios del sector, pero el municipio no logró consolidar los recursos necesarios para llevar a cabo la idea.



Por este motivo, en 2017, la Gobernación de Caldas decidió emprender un nuevo proyecto en solitario: el Parque Tecnológico, que no estará en Manizales, sino en Villamaría, un municipio ubicado a cinco minutos de la capital del departamento.

“Contará con todos los espacios para atender a las empresas de base tecnológica:



coworking, laboratorios landing, biotecnología, bioinformática y creatividad e innovación. Allí se concentrarán empresarios, grupos de investigación y empresas nacientes y consolidadas”, manifestó Miguel Trujillo, secretario de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas.



Trujillo mencionó que el Parque Tecnológico, cuya primera fase quedará terminada en diciembre de este año, es la gran apuesta para potenciar las nuevas posibilidades de desarrollo económico de la región que están vinculadas con la cuarta revolución industrial.



“El sueño nuestro es que sea la plataforma para que la industria que tenemos hoy se sofistique mucho más y, a la vez, hacer pequeños cambios en el sector productivo, que dejen de ver solo la vocación agrícola y nos podamos sumar a economías de talla mundial”, añadió Trujillo.



Este proyecto atendería a la subregión centro sur de Caldas, conformada por Manizales, Villamaría, Palestina, Chinchiná y Neira, donde confluye más de la mitad de la población, y que representa el mayor desarrollo económico del departamento.



De otra parte, la capital de Caldas fue una de las ciudades priorizadas para desarrollar las áreas de desarrollo naranja promovidas por el Gobierno Nacional. En el caso de Manizales, se espera que sea el enfoque creativo el que más potencie el surgimiento de nuevas empresas.



“Este año no se logró avanzar en eso, pues por los cambios de gobierno no se pudieron gestionar los recursos y aquí –a diferencia de otras ciudades– no tenemos la edificación consolidada, lo que implica que debe construirse de cero”, precisó la secretaria de TICS de Manizales.

Entre las tecnologías que se vienen implementando para los videojuegos está el uso de la realidad virtual. Foto: Archivo EL TIEMPO

La industria creativa crece

Si alguien conoce del desarrollo de este mercado es Mauricio García, el gerente de CG Makers, una academia virtual de formación en animación que tiene su sede en la capital caldense y en la actualidad cuenta con 30.000 estudiantes en todo el mundo.



Para García, la mirada del mercado hacia Manizales comenzó en 2012, cuando se empezaron a hacer proyectos de “alto impacto”. En aquella época se hizo una producción en 3D y 4D y era en alianza con Corea y Hollywood. En esta labor participaron 60 personas de Manizales, 94 provenientes de Corea y 60, de Estados Unidos.



“A partir de eso, la industria despegó, se empezó a conformar la triada gobierno, academia y empresas, que ha permitido que se den otros proyectos similares”, apuntó el gerente.



La radiografía de García es que la industria se ha fortalecido, y prueba de ello es que están naciendo nuevas empresas.



“Antes la ciudad era solo formadora y todos trabajaban bajo el modelo freelance o se terminaban yendo con grandes multinacionales, hoy hay más interés por consolidarse”, anotó.



El empresario reconoce, además, que la formación de nuevos empresarios ha sido una de las fortalezas de la capital. Entre los grandes aliados mencionó los Vive Lab, la red de laboratorios de creación de contenidos digitales del Mintic.

En Manizales está una de sus 12 sedes y, a través de esta, ya se han impartido diferentes tipos de formaciones gratuitas en esta área, como lo son los Jump Camp, un programa que capacitó a jóvenes entre los 13 y los 17 años en creación de videojuegos y animación 2D y 3D.



“Estamos en constante formación, investigación y creación de emprendimientos de la industria creativa. En el momento, 30 personas se están formando para el trabajo de creación de contenidos digitales y ya tienen algunos productos en el mercado, lo que indica que ese tipo de emprendimientos crece en la ciudad”, indicó Laura García, coordinadora de proyectos de Vive Lab Manizales.



García comentó que según el más reciente escalafón que se dio a conocer en el encuentro de narrativas digitales en Bogotá, Manizales es la ciudad de Colombia que tienen más emprendimientos TIC.



La coordinadora informó que con ayuda de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Panamá, Costa Rica y Colombia se unieron en busca de cerrar brechas, conformar cadenas productivas y encontrar nuevos mercados.



“Viendo las fortalezas de cada país, se le entregarán aspectos determinados en cada proyecto, en el caso de nuestro país se ha visto que es la animación. Para la alianza, Manizales es la sede de Colombia”, señaló.



Como consecuencia de esta alianza nació el proyecto más ambicioso de la capital caldense y del país en este ámbito. La iniciativa, en la que se trabaja desde hace más de un año, consiste en crear un producto transmedia en el que cada país aportará el elemento en el que mejor le va.



En este estarían involucrados creadores de videojuegos, series, cómics y animaciones en torno a un solo producto de gran tamaño. La conformación de este equipo internacional sigue en proceso, pero se espera que, gracias a la intervención de la Cepal, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se consolide en los próximos meses y así se conquisten mercados internacionales el próximo año.

Así será el centro tecnológico

El Parque Tecnológico de Caldas, el cual será entregado en su primera etapa a finales de este año, tendrá una inversión cercana a los 11.000 millones de pesos.



Su construcción comenzó en mayo de este año y su primera torre servirá como sede de la Secretaría de Educación del departamento, contará con cuartos técnicos y parqueaderos.



Luego de la culminación de esta fase, se procederá con el comienzo de la segunda etapa de este centro tecnológico para el departamento de Caldas en la que se construirá una nueva torre que funcione como lugar de trabajo para alojar a diferentes empresas de base tecnológica y laboratorios de importantes multinacionales, como Hewlett Packard y Microsoft.



La Gobernación de Caldas señaló que la inversión total será de unos 27.000 millones de pesos y el Parque Tecnológico generará alrededor de 400 empleos directos.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

Manizales