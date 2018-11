En Caldas, tres municipios serían los más afectados con El Niño

De acuerdo a un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Norcasia, La Merced y Salamina son los municipios de Caldas que presentan mayor riesgo de desabastecimiento de agua debido a la sequía que produce la falta de lluvias y las altas temperaturas que se registran durante el fenómeno de El niño.

Con el estudio, que ya fue socializado con la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), se buscó informar a las autoridades y los habitantes sobre los riesgos y así no se presenten casos como los de años anteriores donde nueve de los 27 municipios del departamento tuvieron un porcentaje de agua menor al requerido.



“El problema de fondo es la afectación a la población, entonces qué tan grandes podrían ser, durante cuantos días y otros datos importantes fue lo que quisimos descubrir y compartir para que puedan actuar”, comentó Alejandro Marulanda, director de la investigación.



En total fueron estudiadas 188 estaciones con registros históricos comprendidos entre 1981 y 2010. En los tres municipios señalados se simularon los cambios de temperatura que se presentan en la temporada seca dando como diagnóstico que siguen siendo los lugares donde más atención debe prestarse.



“Estos tres no serán los únicos, pero sí son los más críticos referentes a demanda y oferta de agua, por su tamaño, su infraestrucura o derroche de agua”, mencionó Marulanda.



Según el investigador, los umbrales para alerta temprana son en promedio de 70 días. Es decir, si no llueve 81 días en Salamina, 85 en La Merced y 69 en Norcasia, podría declararse alerta roja por riesgo de desabastecimiento.



Este diagnostico además sugiere unas conductas para la prevención de un episodio de gran envergadura: conciencia sobre la sequía y su proceso cíclico, hacer mayor monitoreo sobre las fuentes abastecedoras e identificar las condiciones que permiten aplicar alertas tempranas.



Frente a la posibilidad de un episodio de sequía en estos municipios, las autoridades locales informaron que ya están en labores no solo de prevención, sino de concientización sobre un correcto y responsable uso del agua.



La Unidad para la Gestión del Riesgo de Caldas (UGRC) resalta la importancia de construir reservorios para almacenar agua, aprovechando la temporada de lluvias, incluyendo -por ejemplo- flotadores en los bebederos.



“Considerando que se contempla que la temporada seca esté todo el primer trimestre (de 2019) e incluso se extienda hasta julio, tenemos en la mira incendios forestales y desabastecimiento de agua. Las entidades de servicios públicos trabajan posibles planes de contingencia y los bomberos en evitar quemas, que son las principales generadoras de incendios”, manifestó Felix Ricardo Giraldo, jefe de la UGRC.

​

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO