Así se estaría planeando el asesinato de un alcalde en Caldas

Una llamada a la estación de Policía de La Pintada (Antioquia) vecino municipio de La Merced (Caldas), alertó a las autoridades sobre lo que sería un plan para asesinar al alcalde de La Merced, Jhonatan Vásquez.

“Una persona, que no se identificó, llamó y dijo que unas personas estarían gestando un plan para atentar contra la vida del mandatario. Inmediatamente se informó a la Policía del municipio se fortaleció su sistema de seguridad”, informó el mayor Deiver Andrés Pinzón, jefe seccional de protección y servicios especiales de la Policía Caldas.



De acuerdo con versiones, en una finca se habrían reunido unos exparamilitares del Cacique Pipintá y mencionaron el nombre de Vásquez.

El mayor resaltó, además, que en Caldas no había –hasta el momento– ninguna denuncia de amenazas contra alguno de los 27 alcaldes. “Se están haciendo las labores de investigación para esclarecer el tema”, añadió Pinzón.



EL TIEMPO consultó con el Alcalde Vásquez sobre la situación, quien informó que cree que se debe a las denuncias que realizó antes de ser elegido y que demostrarían que hay un “cartel” de falsos testigos por el que “muchas personas están en la cárcel siendo inocentes”.



“Yo le he entregado a la Fiscalía más de 20 horas de grabación donde se evidencia que hay personas pagando cárcel sin cometer delitos y declaraciones de aceptación”, señaló el mandatario local.

Además, indicó que al momento no se han registrado hechos sospechosos en la localidad, pero que los exparamilitares siguen teniendo presencia a través de terceros y continúan extorsionando en la región.



Vásquez señaló que se encuentra angustiado, pues desde la Unidad Nacional de Protección no hay respuesta a sus repetidas solicitudes.



“No me responden los derechos de petición que envié hace meses ni para negarme la protección, no entiende uno qué pasa. Claro que siento miedo por mí y mi familia, pues ellos siguen teniendo tentáculos acá que los informan”, apuntó el mandatario.

Vásquez se encuentra en la actualidad vinculado a un proceso de investigación sobre presuntos homicidios a dos personas protegidas. De uno ya fue absuelto y el otro sigue vigente. El Alcalde estuvo detenido a finales del 2019 por estos procesos.



El mandatario ha argumentado desde la apertura del proceso, que todo respondería retaliaciones por no pagar una millonaria suma por una extorsión.

MANIZALES