¿Por qué tanta pelea? En Bucaramanga se registran 15 riñas cada hora

En los últimos años cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dejan en evidencia que Bucaramanga, con relación a otras ciudades del país, está lejos de ser tolerante y de que los ciudadanos resuelvan sus diferencias por las buenas.

Según el estudio Forensis de Medicina Legal, que consolidó cifras del 2018 en cuanto a violencia interpersonal por cada 100.000 habitantes, Bucaramanga es la quinta ciudad capital con mayor promedio en este consolidado nacional.



Mientras la media en el país está en 233, Yopal ocupa el primer lugar con un promedio de 558, sigue Neiva con 506, San Andrés y Providencia con 490, Popayán con 478 y Bucaramanga con 465.

En el 2018 se registraron en Bucaramanga 2.459 casos de violencia interpersonal, de los cuales 1.794 involucraron a hombres y 665 a mujeres. Este año, entre enero y mayo, ya se han registrado 848 casos, lo que indica que el promedio se mantendrá o tal vez incremente.



Las cifras tienen similitud con lo revelado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, pues según su comandante, general Manuel Vásquez, cada hora se reciben reportes de entre 12 y 15 riñas, sin embargo, no todas terminan en lesiones leves o graves por la intervención de la autoridad y su mediación para que el pleito se disuelva y se resuelvan las diferencias.

“En el 2018 comparado con el 2017 atendimos 23.000 riñas más. Las riñas están asociadas al consumo de sustancias estupefacientes y por eso hay que emprender acciones y esfuerzos, como lo estamos haciendo, contra la cadena criminal del microtráfico, porque esa es la fuente articuladora de mucha violencia en la que se incluyen las riñas”, indicó Vásquez.

Para Yany León, director del Programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos (BMCV), la situación es preocupante porque en los 11 años que lleva el programa midiendo estos indicadores la ciudad nunca ha bajado y por el contrario cada año aumenta el número de riñas.



“Uno de las dificultades es que esta situación no está identificada como un problema de seguridad y la Policía sí lo ve así y de manera preventiva atiende las riñas para que no terminen en un lesionado o muerto, pero eso no es suficiente”, indicó León.



Para la Directora del Programa BMCV este tema no se trata solo de las autoridades, ya es un problema de salud pública y también se debe vincular el sector educativo.

“Estamos reaccionando a lo que ocurre y no se están previniendo las riñas y lesiones y es algo que se puede prevenir, pero tenemos que darnos a la tarea de identificarlo como problema. Es posible que existan campañas y programas de prevención, pero las cifras demuestran que no están funcionando”, precisó León.



Para el docente e investigador de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Gonzalo Ordóñez Gómez, la violencia interpersonal se genera por tres aspectos: uno, los santandereanos le dan una valoración positiva a la violencia y es bien vista; dos, en las pautas de crianza de las familias aún hay mucho castigo hacia los niños, entonces la violencia como mecanismo de resolución de problemas crece; y tres, las relaciones interpersonales y de pareja están fallando y se adopta la violencia como cotidiana y entre familiares, sobre todo el Día de la Madre y el 31 de diciembre.



“Esta es una manera muy grave de ser santandereano y se debe enfrentar desde la cultura y educación. Este tema es cultural, hay que introducir cambios en la educación, en la cultura, en las pautas de crianza y sobre todo mucha conciencia y cambios en las relaciones familiares”, indicó Ordóñez.

La Policía coincide con el docente, pues la mayoría de las riñas se dan entre familiares, y el comandante de la Policía también señaló que las instituciones deben trabajar de manera articulada desde la familia y lo educativo.



En el caso de Santander, los municipios que más se dispararon en casos de lesiones personales por cada 100.000 habitantes en 2018 son Barbosa, con 290; Güepsa, con 29; Mogotes, con 65; Cerrito, con 30; y Capitanejo con 26. Si bien la cifra parece ‘baja’, realmente es muy alta comparada con el número de habitantes.



Barrancabermeja, con 785 riñas en las que 435 están relacionadas con hombres y 350 con mujeres es la segunda después de Bucaramanga. En el caso de Floridablanca el registro estuvo en 645, en Girón 595 y para el caso de Piedecuesta en 443.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

ADN/Bucaramanga