Buscan a personas que borraron demarcación de ciclorruta en Bucarmanga

En la noche de este martes 9 de julio, un grupo de personas en contra de la ciclorruta en Bucaramanga pintaron de negro la demarcación en las vías entre la Avenida Quebradaseca y el retorno del barrio San Francisco, las cuales habían sido previamente demarcadas hace un par de semanas y perforada con el disco por los contratistas.

Pese a gran parte de la comunidad de estos barrios no están de acuerdo con que se construya este espacio para los ciclistas, hasta el momento no se tiene conocimiento de quiénes fueron los responsables de haber realizado este hecho, pues ya se habían presentando hechos de protestas en la calles de la ciudad y plantones en donde las personas sostenían carteles que dicen 'No a la ciclorruta'.



Gilberto Sanabria, comerciante en el barrio Las Mejoras Públicas, es uno de los opositores de la ciclo vía en el sector y afirma que pese a estar en contra de esto no tiene conocimiento de las personas que pintaron la demarcación y que esta no es la forma correcta de protestar.



“No sabemos quiénes son, a mí me llegó el video, pero esto no se debe hacer, esto lo están imponiendo los de la alcaldía no analizaron, no concretaron, entonces ellos vienen, pintan la carretera y al que le sirva bien y si a alguien lo perjudica pues también, entonces yo pienso que para eso están las vías legales, protesta pacífica y las demandas, pero hay gente que no piensa igual y van a vías de hecho más fuertes” enfatizó Sanabria.

Anoche borraron las líneas de la demarcación de la cicloruta en la carrera 21. pic.twitter.com/9CO4PJLQcl — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) 10 de julio de 2019

Debido a esto los contratistas encargados de la demarcación de este tramo que va desde la calle 56 hasta la calle 5°, tendrán que volver a realizar el trabajo, pues según el asesor de proyectos encargado de la obra, ellos están cumpliendo con un trabajo que les designaron por parte de la Alcaldía.



“Esto va en contra total del proyecto y atrasa las obras, genera problemas y va en contra es de la misma comunidad, los retrasos se van a ver más adelante, entonces todo esto va a afectar al a misma comunidad que está al frente de las ciclorrutas”, afirmó el Asesor de Proyectos Estratégicos Iván Vargas.



Las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones para identificar a las personas que pintaron de negro la demarcación de la ciclorruta.



