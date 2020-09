Esto se sabe sobre el hallazgo de cinco cuerpos en una casa de Tunja

El hallazgo de cinco integrantes de una misma familia sin vida en el interior de una vivienda en el barrio El Consuelo, en Tunja, tiene consternados a los habitantes del sector.

El hecho se registró este domingo, cuando una persona puso en alerta a las autoridades sobre un supuesto crimen en el interior de la vivienda.



Al llegar a la vivienda, autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Nelson Fernando Núñez, de 40 años; su esposa, de 39; su madre, de 61, y sus dos hijos, de 9 y 6 años.



Según informó la coronel María Emma Caro, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, no se evidenciaron signos de violencia en los cuerpos de las víctimas ni hubo señales de daño en las puertas de la casa, lo que indicaría que no se trató de un agresor exterior.

“Después de conocerse la situación, se descartó violencia exterior por no haber vestigios de agresión y la labor de vigilancia no advierte llegada de extraños”, explicó la coronel.



La comandante Caro precisó que el hombre fue hallado parcialmente suspendido en la sala del primer piso de la casa y el resto de las personas se encontraba con cobertores y sábanas en sus rostros.



Medicina legal realiza las labores de peritaje necesarias para determinar la causa de muerte de estas cinco personas, ya que no hay signos de violencia.

“Nos dicen que pudo haber sido él, en el sentido cómo se encontraron los cuerpos, pero no sabemos si les suministraron algo, no hay señales de violencia”, indicó la coronel. Nelson Fernando era ingeniero electrónico y profesor de matemáticas.

Dos expertos se desplazaron desde Bogotá para continuar con las labores de investigación y determinar las causas de las muertes.

NACIÓN