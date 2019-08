Las alianzas políticas que buscan derrotar a los caciques de Bolívar

Poderosas alianzas partidistas compiten por la Gobernación de Bolívar con los cacicazgos electorales de siempre. Son cuatro los candidatos que buscan el primer cargo de este departamento.

Se trata de Horacio Correa Garrido (coalición de los partidos Alianza Verde y Polo Democrático); Vicente Blel Scaff (avalado por la alianza partidista de Coalición Partido Conservador, Liberal, Colombia Justa Libres, la U y Centro Democrático).



También va por la Gobernación, el ex mandatario local, Luis Daniel Vargas, que después de 40 años como militante fiel, dejó las toldas del partido liberal y en estas elecciones recibe el aval de Colombia Renaciente. El cuarto aspirante es el ex representante a la cámara Hernando Padaui (de Cambio Radical), quien renunció a su curul en Cámara para ir por la Gobernación de Bolívar.



La más poderosa alianza es la que impulsa a Vicente Blel Scaff, hijo del condenado ex congresista Vicente Blel, quien recibe el apoyo de cuatro colectividades que buscan mandar en la región.



Otra alianza (Verdes y Polo Democrático) apoyan a un hombre a quien hasta ahora le ha sido esquivo el poder: se trata del contador público, especialista en Administración Pública y exconcejal de Cartagena, Horacio Correa Garrido, quien ya se ha quemado en sus aspiraciones al senado y a la asamblea de Bolívar.



Por su parte, el ex gobernador, Luis Daniel Vargas Sánchez, dejó el partido Liberal e inscribió su nombre con el aval de Colombia Renaciente, luego de superar una inhabilidad que le impuso la Procuraduría a 10 años por irregularidades en la contratación de su administración.



Entre tanto, aunque el médico cirujano, Hernando José Padaui Álvarez,

exalcalde del municipio bolivarenses de Magangué y exrepresentante a la Cámara cuenta con el aval de Cambio Radical, analistas políticos de la región señalaron que su candidatura representa la continuación de los cacicazgos políticos de siempre.

Las tareas del próximo gobernador de Bolívar

Entre las tareas del próximo mandatario está alcanzar la seguridad y el orden público en el sur del departamento, golpeados por la guerrilla del Eln y las bandas criminales que se lucran de los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el microtráfico y la extorsión.



Líderes de la región aseguran que en esta zona del país hay miles de jóvenes que no tienen acceso a la educación de calidad ni al trabajo digno y que por ello están siendo reclutados por los grupos delincuenciales.



Este año, al sur de Bolívar llegó el Gobierno con la Fuerza de Tarea Marte que tiene la misión de poner en cintura a los ilegales y violentos. Ahora, el próximo gobernador deberá llegar con oferta educativa, amplia y de calidad, que traiga oportunidades a los jóvenes.



También deberá llegar con más progreso al norte de la región que ahora se proyecta como potencial turístico y cultural.





CARTAGENA.