Ordenan prisión para presidente nacional de Medimás

Por desacatar una tutela que desde 2005 había instaurado un paciente con cáncer, el presidente nacional de la EPS Medimás, Néstor Arenas, tendrá que ir a prisión por 30 días tras un fallo de un juzgado de Armenia.

Gilberto Salinas, usuario de la EPS que interpuso la tutela, contó que por el incumplimiento de Medimás no ha podido mejorar su salud sobre todo por la demora en la entrega de los medicamentos que debe consumir.

Ya muchas veces que ha pasado esta situación, pero esta vez sí me aseguré que todo el país se dé cuenta de la situación que estamos pasando nosotros los pacientes de cáncer FACEBOOK

TWITTER

“Yo tengo una tutela desde el 2005 y me vi en la obligación con este desacato, no es el primero, ya muchas veces que ha pasado esta situación, pero esta vez sí me aseguré que todo el país se dé cuenta de la situación que estamos pasando nosotros los pacientes de cáncer”, relató el hombre de 46 años.



Además de los 30 días de detención, el fallo también le ordena pagar una multa de cinco salarios mínimos legales vigentes. “Aunque soy consciente que (este fallo) no me va a mejorar el estado de salud, sí va a servir para que la gente conozca cómo está cada vez la situación con la salud en Colombia”.



Tras el fallo, el gerente seccional de Medimás en Quindío, Herman Ortega, informó que este caso se resuelve asegurándole la entrega de los medicamento de la patología o de la prescripción médica.

Ellos ya tienen el caso y están revisando y analizando cual es el procedimiento y el debido procedo establecido FACEBOOK

TWITTER

Sobre el fallo del juzgado de Armenia contra el presidente de Medimás dijo Ortega que “estos casos los resuelve directamente el área jurídica y la vicepresidencia jurídica de Medimás, ellos ya tienen el caso y están revisando y analizando cual es el procedimiento y el debido procedo establecido”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO